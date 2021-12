VIDEO: JC Chávez trota; agradece a disciplina y vitamina C el no tener síntomas covid

En un video posteado en la red social Tiktok se aprecia al excampeón Julio César Chávez corriendo en una caminadora donde revela que el tomar diariamente vitamina C "le hizo un paro" para sobrellevar de manera asintomática el positivo a covid que fue dado a conocer en días días.

"No es porque sea choro, aunque ustedes no lo crean me ha hecho un paro grande, no he tenido síntomas de calentura o tos... gracias al entrenamiento y a mi disciplina estoy bien", dice en el video mientras trota.

Los retuits que confirman la fortaleza de JC Chávez, pese a tener covid

En días pasados Julio César Chávez dio positivo a covid-19 sin padecer los síntomas de la enfermedad; sin embargo, eso no le ha impedido mantenerse activo en redes sociales.

Eso confirma que pese a covid, el gran campeón y "César del boxeo" mantiene un gran estado de salud.

Prueba de ello es que posteó primero una fotografía con su nieta Julia por sus ocho años de edad con un mensaje:

"Que Dios siempre te cuide, te amo".

Quiero felicitar a mi nieta hermosa Julia por su cumpleaños #8 que Dios siempre te cuide te amo pic.twitter.com/oKFZpdv4vq — Julio César Chávez (@Jcchavez115) December 1, 2021

Además de ello, ha retuiteado muestras de afecto como el del club de futbol Dorados de Sinaloa, una fotografía que muestra a un joven Julio César Chávez con guantes y en guardia con su hijo pequeño, Julio César Chávez junior.

Más recientemente, retuiteó el cartel de una de las mejores peleas de la historia: Chávez contra Meldrick Taylor, celebrada el 17 de marzo de 1990.

"ud siempre será el mejor de todos los tiempos , usted peleaba con el que le tocaba", publicó la cuenta de @jcarlosmeza.

Estás eran pelas de Box Carajo @Jcchavez115 vs @champtwo



De las mejores peleas de la historia de este deporte



Victoria que hoy tenemos en Pláticas Motivacionales



Saludos Champ @Jcchavez115 ud siempre será el mejor de todos los tiempos , usted peleaba con el que le tocaba pic.twitter.com/f9u2NLw9Dx — JUAN 3:16 (@jcarlosmeza) December 3, 2021





ASÍ REAPARECIÓ JULIO CÉSAR CHÁVEZ TRAS DAR POSITIVO A COVID-19

El Gran Campeón Mexicano, Julio César Chávez dio positivo a covid-19, así lo anunció el martes la empresa que dirige la obra Los mandamientos de un Hombre Chingón, en la que participa el expugilista, y este miércoles su hijo Julio César Chávez Jr. confirmó la noticia.

Los aficionados mostraron su preocupación por la salud de la leyenda del boxeo, sin embargo, se informó que es asintomático y se encuentra en su casa estable y con tratamiento.

Tras revelarse que dio positivo, Julio César Chávez reapareció en sus redes sociales, aunque no fue para hablar de su salud, sino para desearle un feliz cumpleaños a su nieta.

"Quiero felicitar a mi nieta hermosa Julia por su cumpleaños #8 que Dios siempre te cuide te amo".

En respuesta, sus seguidores le desearon pronta recuperación tras dar positivo a covid.

Campeón, que bueno que escribe, estábamos preocupados por su salud. Felicidades a su Nieta que Dios le dé vida y mucha salud. — Juan Manuel Sanchez (@Juan_MSanchez12) December 1, 2021

(dmv)









VI