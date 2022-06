VIDEO: "Ha de estar frustrado": Martinoli responde a declaraciones de Esteban Arce

De nuevo el comentarista deportivo Christian Martinoli vuelve a la polémica al llamar a Esteban Arce un "frustrado" ya que este señaló que él y el Burro van Rankin crearon el estilo que hoy ha llevado a la fama a los analistas deportivos de Azteca Deportes.

El conductor de Matutino Express dijo que en los 90 él se hizo famoso con el programa El Calabozo y declaró, en una entrevista con Toño de Valdés que el actual estilo de Garcia y Martinoli era una "herencia" del Burro y de él.

Asimismo dijo que su estilo era aún "mucho más agresivo" que lo que hoy hacen los comentaristas deportivos del Ajusco.

Respecto a estas declaraciones, Martinoli dijo que en ocasiones pasadas lo había saludado, sin embargo considera que lo dicho por Arce es por mera "envidia".

"¿Quién dijo eso? ¿Esteban Arce? No lo conozco, no le voy dar publicidad a nombre de nosotros. Él ya tuvo su historia, sus formas. Antes nos saludaba muy bien, cuando nos hicimos más famosos que él ya no tanto, pero así pasa, debe de estar frustrado", dijo Martinoli.

Estas palabras las expresó el comentarista de Azteca Deportes durante la premier de la película "Minions: Nace un Villano", en la que él y su compañero Luis García prestaron sus voces a los personajes "Manos de Acero" y "SVenganza".

Cabe resaltar que ambos comentaristas deportivos comparten créditos en dicho doblaje con Andrés Bustamante, Itatí Cantoral y Edgar Vivar. La película está programada para que se estrene el próximo 29 de junio.

CAO