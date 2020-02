(VIDEO) "El Tuca" Ferretti hace llorar a Jürgen Damm tras anunciar que saldrá de Tigres

Jürgen Damm ha puesto punto final a su novela con Tigres. El jugador que ha estado envuelto en rumores de una posible transferencia a la MLS confirmó oficialmente que dejará al equipo al final del Clausura 2020, sin decir cuál será su futuro equipo.

"Consultándolo con mi familia, lo mejor es en junio tomar otro camino y no hay más que agradecimiento para esta institución. Cumpliré mi contrato, traté de dar lo mejor de mí, siempre traté de ser un profesional y lo que uno busca como jugador es tener más actividad".

"Le hice saber a la directiva que no renovaría, ellos me ofrecieron renovar, mi tema no es económico", dijo el mediocampista ante Tuca.

Aunque la directiva había reiterado que Jürgen seguiría con el cuadro felino porque se encontraban en pláticas para renovar, el jugador decidió hacerlo oficial este día, ante esto, "El Tuca" Ferretti fue contundente e hizo llorar a Damm.

"La institución necesita jugadores comprometidos, por qué me voy a preocupar por un jugador que no quiere estar aquí", dijo Tuca ante las lágrimas de Jürgen.

¡HASTA LAS LÁGRIMAS! ??



Jürgen Damm le dice adiós a Tigres y no evita romper en llanto pic.twitter.com/KW6qmQp0JB — MedioTiempo (@mediotiempo) February 25, 2020

El extremo por derecha no quiso agregar con cuál conjunto norteamericano firmara.

"No voy a contestar a dónde, no voy a hablar más, le hice saber a la directiva que no renovaría, mi tema no es económico, nunca pedí más dinero", indicó Damm en la conferencia previa al duelo de la Concacaf Liga de Campeones.

(Daniela Muñoz)