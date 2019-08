(VIDEO) El show de "El Tuca" Ferretti en la semifinal de Leagues Cup

Tigres avanzó a la Final de la Leagues Cup tras imponerse en penales al América y Ricardo Ferreti fue protagonista no sólo por el resultado de su equipo en el campo, sino por el show desde la banca cuando se enfrentó a los aficionados del América, los llamó cobardes y al final del encuentro se burló del resultado.

El Director Técnico felino se hizo de palabras con aficionados americanistas en la tribuna a quienes tachó de "cobardes". Tras el gol de Andrés Ibargüen, el técnico encaró a los seguidores detrás de la banca felina y hasta los señaló con la seguridad del estadio.

El Tuca en su hábitat normal pic.twitter.com/o8gDBMXNC8 — Marylyn Mata (@marylynmata) August 21, 2019

"Me agreden por la espalda y esto es de gente cobarde; me avientan cerveza, orines, me avientan de todo y yo tengo la mecha corta".

Se burla del América

Ricardo Ferretti bromeó con lo acontecido en el encuentro ya que los goles con los que empataron el juego fueron dos autogoles de los azulcremas.

Paul Aguilar y Bruno Valdez fueron los jugadores de Las Águilas que anotaron en propia puerta, ante lo que el DT del cuadro regio no pudo evitar burlarse.

"América anotó cuatro goles y perdió (risas). El equipo a través de una buena posesión, fue tomando dominio del mismo, de la pelota, territorialmente, pero no hay que olvidar que América tiene buenos jugadores", dijo al término del encuentro.

