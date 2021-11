VIDEO El golazo de la mexicana Daniela Sánchez es finalista del premio Puskas

La mexicana Daniela Sánchez figura entre los 11 finalistas a recibir el Premio Puskas 2021 a mejor gol del año gracias a su tanto con el Querétaro ante Atlético San Luis en la Liga MX Femenil.

Aquel gol no solo maravilló al México y el mundo, también le dio el triunfo a su equipo de último minuto. El premio se dará en la próxima gala The Best de la FIFA.

Junto a la futbolista mexicana, se encuentran otros goles de categoría èlite, como los del argentino Erik Lamela cuando jugaba en el Tottenham, del colombiano Luis Díaz ante Brasil en la Copa América, el del checo Patrik Schick en la Eurocopa ante Escocia, o el del iraní Mehdi Taremi del Porto en un duelo de la Champions League ante Chelsea.

El ganador relevará el gol del surcoreano Son Heung-min, y será seleccionado por un jurado internacional integrado por leyendas de la FIFA y aficionados de todo el mundo.

Los nominados

?? Presenting the #Puskas Award 2021 nominees ??



???? Luis Díaz

???? Gauthier Hein

???? Érik Lamela

???? Valentino Lazaro

???? Riyad Mahrez

???? Sandra Owusu-Ansah

???? Vangelis Pavlidis

???? Daniela Sánchez

???? Patrik Schick

???? Mehdi Taremi

?????????????? Caroline Weir



??? ????????: https://t.co/niTLoxY73c pic.twitter.com/UJAm6p4agx — FIFA.com (@FIFAcom) November 29, 2021

La entrega del Premio Puskas se llevará a cabo el próximo 17 de enero en una ceremonia telemática desde la sede la FIFA,

