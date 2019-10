(VIDEO) "El Canelo" Álvarez sorprende cantando ´Tu falta de querer´ a dueto con Mon Laferte en la calle

El boxeador mexicano, Saúl Álvarez, se mostró como un fan y no se aguantó las ganas de mostrar sus dotes como cantante, tras encontrarse con la intérprete de ´Tu falta de querer´, Mon Laferte.

Ambas figuras se vieron en las calles de Washington, en Estados Unidos, y "El Canelo" cantó a todo pulmón la famosa canción de la chilena.

A través de dos videos compartidos en sus cuentas de Instagram, el momento quedó plasmado. En uno de estos aparece "El Canelo" interpretando a todo pulmón: "Como fue que me dejaste amar. Yo no podía soportar tu tanta falta de querer", canta el boxeador mexicano mientras se escucha un poco desentonado.

Mientras que, en otro video, aparece Mon Laferte cantando la estrofa casi completa: "Ven y cuéntame la verdad. Ten piedad. Y dime por qué", entonó la chilena.

Y Álvarez volvió a aparecer con el grito: "No, no, no".

Las reacciones por el video no se hicieron esperar, y muchos señalaron que lo mejor para Saúl Álvarez es que siga dedicándose al boxeo.

