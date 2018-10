Video de Serena Williams cantando en toples para campaña contra el cáncer, causa furor en redes

REDACCIÓN 01/10/2018 12:18 p.m.

A dos semanas del Día Mundial del Cáncer de Mama, la campeona de tenis Serena Williams causó furor en redes sociales con un video en el que aparece cantando en toples, con las manos en los senos, para una campaña de prevención del cáncer.

La estadounidense se ha unido al proyecto I Touch Myself para concientizar a las mujeres sobre la importancia de realizarse un control regular en los pechos.

En el video publicado por Williams este domingo en su cuenta de Instagram, se puede ver a la deportista de 37 años en toples sosteniendo sus pechos mientras canta la canción I Touch Myself (Me toco a mí misma) de la banda de rock australiana, The Divinyls.

Sí, esto me sacó mi zona de confort, pero quería hacerlo porque es un problema que afecta a todas las mujeres de todos los colores y en todo el mundo. La detección temprana es clave, salva tantas vidas. Solo espero que esyo ayude a recordarles eso a las mujeres", escribió la tenista en Instagram.

El proyecto I Touch Myself fue creado en 2014 en honor a Chrissy Amphlett, cantante de la banda The Divinyls, fallecida en 2013 por esta enfermedad.

"Amphlett nos dejó esta exitosa canción para recordar a las mujeres que prioricen su salud", agrega Serena.

Esta no es la primera vez que la tenista, quien mantuvo el número uno durante 319 semanas y que ganó 23 Grand Slams, se perfila como portavoz sobre muchos de los problemas que aquejan a las mujeres. En febrero de este año, tras tener complicaciones después del nacimiento de su hija, Alexis Olympia, Williams impulsó una campaña para que "cada madre y cada recién nacido reciban atención médica".

Como embajadora de UNICEF, ella recalcó en ese momento que diariamente mueren 2.600 recién nacidos en su primer día de vida, y que si bien ella pudo acceder a la atención médica necesaria, hay muchas mujeres que no corren con la misma suerte. "Cada madre, en cualquier lugar, se merece tener un embarazo y un parto saludables, sin importar su raza", finalizó la tenista.

