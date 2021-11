VIDEO: Cristiano Ronaldo estalló contra uno de sus compañeros por la eliminación

Cristiano Ronaldo es conocido por ser un líder en el vestuario, sin embargo cuando las cosas no caminan, también es bien sabido que el astro portugués no se queda callado y señala a quien tiene responsabilidad. Tal caso salió a la luz pública, justamente cuando la Juventus quedó eliminada de la Champions League en la temporada 20-21.

En dicho video se muestra a CR7 furioso llegando al vestidor después del primer tiempo y estallando contra sus compañeros "¡No jugamos a nada, no jugamos una mierda!", y a pesar de que Juan Guillermo Cuadrado lo intenta calmar y le pedía que "sea un ejemplo", Cristiano recalcó "Yo también me incluyo, esto es un partido de Champions, hay que tener personalidad".

En aquel encuentro, la ´Vecchia signora´ quedó eliminada a manos del Porto donde milita el "Tecatito" Corona por marcador de 2-1 en el Juventus Stadium, la cual abre la interrogante si realmente esa discusión en el vestidor fue la gota que derramó el vaso para que Cristiano terminara por salir del conjunto italiano.

La personalidad de un campeón: @Cristiano Ronaldo en estado puro ??



El video pertenece a la serie de "Todo o Nada" de la Juventus, la cual está disponible a través de la plataforma de streaming de Amazon.