Víctor "El Pocho" Guzmán se queda en Pachuca

El jugador Víctor Guzmán ha estado involucrado en la polémica por el posible dopaje cuando llegó al Guadalajara, por este problema el mexicano se mantendrá en el club Pachuca.

De acuerdo a ESPN, fuentes cercanas a “El Pocho” Guzmán, señalaron que el jugador se mantendrá con los Tuzos y que no se irá del club por el apoyo que le han brindado en esta situación.

“No, “Pocho” ya no sale a ningún lugar, se queda en Pachuca, Todavía no sale el veredicto o sea no se jodan los medios”, detalló la fuente.

Hasta la fecha del día de hoy, no se ha dado a conocer la sustancia que ingirió el jugador, solamente se especulaba que podría llegar a ser un alcaloide.

Con información de ESPN