¿Vicente Fox es el nuevo dueño de las Chivas?

En las últimas horas los seguidores de Chivas han sido sorprendidos por la ´noticia´ de que Vicente Fox, expresidente de México, es el nuevo dueño del club, según el buscador de Google.

Cuando se escribe en el buscador quién es el propietario del Guadalajara, la consulta arroja como resultado el nombre del exmandatario.

Hasta ahora ni Chivas, ni Google han aclarado o modificado los resultados de las búsquedas de un tema que sigue en polémica, luego de que el presidente del cuadro rojiblanco, Amaury Vergara, desmintiera que el cuadro tapatío está en venta.

En su cuenta de Twitter, el hijo de Jorge Vergara escribió: "No se hagan bolas", junto a una imagen en la que se lee "el equipo no está en venta, no se deje engañar".

No se hagan bolas. pic.twitter.com/fGAMiDUtO1 — Amaury Vergara Z. (@Amauryvz) October 2, 2019

dmv