"Vamos a hacernos estudios y el que salga mal se interna", reta Chávez Jr a su papá

Como ya es su costumbre, Julio César Chávez Junior volvió a utilizar sus redes sociales para estallar en contra de su padre y reveló que éste lo quiere volver a internar en una clínica de rehabilitación, situación que consideró que está fuera de lugar.

Además, el pugilista señaló que El César del Boxeo lo está presionando para que regrese con su pareja Frida Muñoz.

"Mi papá me dice ve con ella si no te vamos a meter a la clínica, así no se arregla una relación. Mi mujer va a decir, pinche pendejo ese, si su papá le dice eso, es un wey tonto, por ahí ha venido todo el desorden", dijo Chávez Junior, quien lamentó que su padre no lo respalde.

Para que lo conozcan las nuevas generaciones, su gente lo intenta distraer conmigo, porque supuestamente se preocupa mucho por mí, pero si alguien se preocupa por ti, quiere lo mejor para ti. En lugar de decir qué bueno que mi hijo sea mejor, es el único padre en el mundo que no quiere que su hijo sea el mejor

"Es una leyenda y yo lo respeto, el respeto que yo le tengo es de verdad, yo nunca lo ocupe para nada, pero yo siempre lo admiro, pero mejor de lejitos, yo adoro a mi papá, pero que no me hable de mi familia. Nadie lo quiere como yo", añadió el pugilista en sus historias de Instagram.

Asimismo, Julio César Chávez Junior lamentó que ante cualquier situación que pase en su vida todo lo quieran resolver internándolo en una clínica de rehabilitación, incluso, dejó entrever que está dispuesto a defenderse en esta ocasión para que ello no suceda.

"Si alguien anda enredando en que usamos cosas, es irse a checar, y no encerrar a un güey y quitarle los teléfonos cuatro meses, que le agarren lo que sea y ya cuando salga y pregunte le digan que está pendejo loco y lo vuelvan a meter".

"Soldados, policías, abogados, me dicen que los demande, pero yo no he querido, no me interesa hacer algo contra ellos, pero si algo llega a ver que no me ven, en Guadalajara hay una isla... pero mientras más me tengan así van a robar más dinero. El dinero es el problema de todo".

"Dicen que traigo una pistola, no la traigo, pero sí me dan ganas de traerla para cuando vengan los cabrones del anexo a mi casa a la fuerza les voy a tirar para atrás, y tengo mi derecho. Van a decir que los amenacé, lo que digo es que, si me quieren lastimar, ¿quién es primero ellos o yo?, pues yo", indicó.

Y por si fuera poco, Chávez Junior consideró que sería prudente que su padre se someta a unos estudios de cerebro para conocer si no tiene algún tipo de daño: "Con el permiso de todos los mexicanos, hay que hacer un estudio del cerebro de todos los que están ahí, y el que salga mal que lo internemos, si él está mal otra vez porque a mí me han dicho que... no sé, no voy decir nada. Hacemos los estudios y el que salga mal que se interne", dijo.