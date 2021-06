"Va a pasar lo que tenga que pasar": JC Chávez, con riesgo de derrame en su última pelea

"Vamos a ver el sábado a ver si me quito la careta o no, yo estoy en lo mismo y va a pasar lo que tenga que pasar", declaró el "Gran Campeón". (Cuartoscuro)

Luego de que Julio César Chávez asegurara que su salud corre peligro en la pelea que marcará su despedida definitiva de los cuadriláteros, el campeón dijo con enojo y nostalgia que le gustaría quitarse la careta de protección al enfrentar a Héctor Macho Camacho Jr, pero podría sufrir un derrame.

No vale la pena arriesgar su vida en el ring, ha concluido JC Chávez, pero no ocultó su enojo al contar que su familia lo llevó a consulta con el doctor que le operó la nariz años atrás, quien le dijo que puede sufrir lesiones graves si no usa la protección adecuada durante la pelea de este sábado 19 de junio, que se celebrará en el Estadio Jalisco.

"Yo hice una promesa donde ahora mi familia se me echó encima. Estoy triste porque yo quiero quitarme la careta, estoy enojado porque hasta me trajeron al doctor que me operó de la nariz y me dijo que es imposible que me la quite porque puedo terminar con un derrame cerebral", comentó Chávez informó Marca.

"Vamos a ver el sábado a ver si me quito la careta o no, yo estoy en lo mismo y va a pasar lo que tenga que pasar".

Este 15 de junio, Chávez señaló que la pelea es riesgosa debido al injerto que tiene en la nariz, desde años atrás, sufre problemas e incluso ya se lo habían reconstruido, por lo que recibir un mal golpe podrían llevarlo a sufrir grandes problemas con su salud.

Julio César Chávez aseguró que si muere en el ring "sería a toda madre".

