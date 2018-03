Usain Bolt brilla en entrenamiento con el Borussia Dortmund

REDACCIÓN 23/03/2018 03:35 p.m.

El Hombre más rápido del mundo, Usain Bolt, está cumpliendo su sueño de jugar futbol, y tuvo la oportunidad de mostrar sus habilidades futbolísticas haciendo un caño a un oponente y metiendo un gol de cabeza durante un entrenamiento con el Borussia Dortmund frente a una multitud que lo alentaba.

He just needs good service ?? @usainbolt #BVBolt pic.twitter.com/qe5K7xykNv