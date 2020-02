Uriel Antuna explota contra Álvaro Morales: "Si no es por Chivas no comes"

Uriel Antuna, delantero de Chivas, que recibió fuertes críticas tras la derrota del Rebaño Sagrado ante Cruz Azul, decidió responder un mensaje del periodista de ESPN, Álvaro Morales, uno de los principales detractores del cuadro rojiblanco.

Luego de la victoria de La Máquina en el Estadio Akron, el polémico conductor bromeó con el retiro del exjugador del LA Galaxy: "¿Cuándo anunciará Antuna su retiro?".

Antuna, que salió entre lágrimas y pidiendo disculpas a la afición que lo abucheaba desde la grada, le respondió a Álvaro Morales y la afición rojiblanca lo aplaudió.

"Guarda silencio, que si no fuera por Chivas no comes".

Guarda silencio que si no fuera por chivas no comes?? — Uriel Antuna (@AntunaUriel) February 17, 2020

Morales es uno de los principales críticos de Chivas, hasta el torneo pasado, solía mandar duras críticas a Alan Pulido.