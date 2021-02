Una Liga MX diferente, los cambios que enfrenta el Apertura 2020

Después de 131 días, la Liga MX regresa con el torneo Apertura Guard1anes 2020. En medio de la pandemia, el futbol mexicano se sometió a una lista de cambios drásticos y sorprendentes.

En los pasados cuatro meses, la Liga MX eliminó su segunda división; cambió la sede, el nombre y los colores de una histórica franquicia; abolió el ascenso y el descenso por seis años; confirmó multas para los tres equipos que promedien los tres peores puntajes en el torneo y modificó el formato de la liguilla.

Aunque el covid-19 sigue presente con algunos brotes entre los clubes, la Liga MX regresará en plena pandemia este jueves 24 de julio con un estricto protocolo sanitario, sin público en las gradas, con el mínimo personal indispensable.

Al primero de julio de 2020, la Liga MX registró 49 casos positivos por coronavirus. Doce casos más se unieron el pasado viernes 17 de julio, luego de que Necaxa anunciara que cancelaba su encuentro amistoso ante Atlas porque 12 integrantes entre jugadores y empleados resultaron positivos asintomáticos.

Este martes se sumaron otros cinco positivos en Atlas, a solo dos días del inicio del torneo Guard1anes 2020.

Los contagios en los clubes no cesan, pero la Liga MX, a través de su presidente, Enrique Bonilla prometieron hacer cumplir las medidas de salubridad recomendadas por la Secretaría de Salud: no se permitirán los festejos grupales, ni saludos entre jugadores. Además habrá medición de temperatura corporal, cubrebocas, bolsas herméticas para que el futbolista deposite su uniforme tras el encuentro.

De acuerdo a un artículo publicado por El Míster, el impacto económico que dejó la pandemia de covid-19 en la industria del futbol nacional, desde la liga hasta en las televisoras, es de 3 mil 943 millones de pesos.

El mismo medio calculó pérdidas en los ingresos de los clubes entre el 65 por ciento y 75 por ciento durante el primer semestre del año, y que no será sino hasta el 2022 cuando comiencen a mejoras las finanzas en el futbol mexicano.

Al no contar con el dinero que dejan los derechos de transmisión, la taquilla, patrocinadores, publicidad estática, equipos como Pachuca, León y Atlético San Luis acordaron una reducción temporal de los salarios de sus futbolistas.

Los cambios para el Apertura 2020

En el torneo Guard1anes 2020, el repechaje estará de vuelta. Por primera vez clasificarán 12 equipos, medida instaurada para elevar la expectación de los aficionados y que también supondrá una ayuda económica para los clubes tras la cancelación del Clausura 2020.

Tras las 17 jornadas, los primero cuatro clasificados avanzarán de forma directa a los cuartos de final. Los posicionados del 5° al 12° disputarán la reclasificación a partido único, el cual se desarrollará en el campo del mejor club posicionado en la tabla general.

Así serán los cruces: 5°vs 12°, 6° vs 11°, 10° vs 7° y el 8° vs 9°.

Las multas a los últimos tres lugares

Pese a eliminar el ascenso por seis años, en la Liga MX seguirá existiendo un castigo para los peores clubes de la tabla de cociente, solo que ahora se verá reflejado en sus bolsillos. El último lugar deberá pagar 120 millones de pesos; el penúltimo 70 millones de pesos y el antepenúltimo 50 millones de pesos.

El dinero recaudado irá a los clubes de la Liga de Expansión, que sustituirá al Ascenso MX.

Con información de AS México y El Míster