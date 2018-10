Una colombiana correrá en un Alfa Romeo Sauber de la F1

CIUDAD DE MÉXICO.- La piloto colombiana Tatiana Calderón conducirá el próximo 30 de octubre "el C37 durante un evento promocional en el Autódromo Hermanos Rodríguez", sede del Gran Premio de México de Fórmula Uno, según anunció este viernes el equipo Alfa Romeo Sauber.

La piloto de pruebas de la escudería Alfa Romeo Sauber completará hasta 100 kilómetros en la afamada pista de la Ciudad de México en una jornada que "marcará la primera experiencia de una mujer latinoamericana conduciendo un auto de Fórmula Uno", informó su equipo en un comunicado.

"Estoy muy agradecida y emocionada por la oportunidad que me brindan Alfa Romeo Sauber F1, Escudería Telmex, Telcel, Infinitum y Claro para manejar por primera vez en mi carrera un auto Fórmula Uno. Desde que inicié mi carrera en el automovilismo, mi sueño y mi objetivo han sido manejar al más alto nivel. Será una experiencia increíble descubrir el Autódromo Hermanos Rodriguez desde la cabina del C37 en la Ciudad de México", explicó Tatiana Calderón.

"Como piloto latinoamericana, no podría haber un lugar más especial para hacer mi debut al volante de un Fórmula Uno", remarcó.

Gracias por darme unas vueltas en el @F1 Safety Car hoy Bernd Mayländer! ???????? Thanks for showing me around Autódromo Hermanos Rodríguez Bernd Mayländer! ???? Great couple of laps on the @F1 Safety Car @fia ???? pic.twitter.com/g6scbVuphY