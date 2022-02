Un robo, un libro y hasta propuesta de matrimonio: así marcó México a Tom Brady

El mejor jugador en la historia de la NFL le dijo adiós al emparrillado. Tom Brady anunció su retiro luego de 22 años y 7 anillos de Super Bowl para darle fin a la carrera más exitosa que ha visto la NFL.

Brady es para muchos el mejor quarterback tras conseguir más trofeos Vince Lombardi que nadie, además de récords y MVP's.

En México los aficionados tuvieron oportunidad de verlo en el Estadio Azteca en 2017. De hecho Tom Brady tiene un fuerte lazo con México, aunque no todo es digno de orgullo.

Tom Brady es fan del libro Los Cuatro Acuerdos, lectura que asegura, le cambió la vida para convertirse en uno de los mejores quarterbacks de todos los tiempos. Sin embargo, Brady también recordará a México por los osos que otros mexicanos hicieron, como la pedida de matrimonio de Inés Gómez Mont, la serenata de Facundo, o lo peor, el robo de su jersey por un periodista mexicano.

"Cásate conmigo Tom Brady"

I nés Gómez Mont fue la reportera elegida para acudir al Super Bowl 2008 como representante de TV Azteca, y dio mucho de qué hablar con un espectáculo que dio en medio de una rueda de prensa de Tom Brady.

Inés aprovechó el momento para vestirse de novia y proponerle matrimonio a la estrella del deporte, sin embargo, él la rechazó frente a toda la prensa.

El robo

Después de que Tom Brady y su equipo ganaran el Super Bowl LI el pasado 5 de febrero, el quarterback de los Patriots reportó que la camiseta con la que había ganado el partido no estaba:

"Alguien ha robado mi jersey, estaba aquí; sé exactamente dónde lo puse".

Al día siguiente, el vicegobernador de Texas, Dan Patrick le pidió a la policía estatal que ayudara a encontrar la camiseta de Brady. Hasta ese momento no se sabía si se había extraviado o se trataba de un robo, lo que desencadenaría toda una operación secreta donde intervendrían el FBI, la PGR (Procuraduría General de la República Mexicana), la NFL, y la Policía de Houston.

Los primeros resultados de esta investigación tenían a un sujeto en común: Martín Mauricio Ortega Camberos, director de La Prensa, quien fue descubierto paseando por los vestidores cuando su acreditación le restringía el acceso a esta área.

Es así como el FBI se puso en contacto con la PGR, quien desplegó un discreto operativo para seguir a Ortega. Al paso de los días se descubrió que el director del diario 'La Prensa' estaba buscando contactar coleccionistas en México y los Estados Unidos, lo que confirmaría las sospechas del FBI, y haciendo que Mauricio Ortega se convirtiera en el sospechoso número uno.

MINUTO A MINUTO

Así fue el robo del jersey de Tom Brady por el exdirectivo de La Prensa, Mauricio Ortega. pic.twitter.com/9lQZ9BAyrt — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) March 21, 2017

El 12 marzo, un juez autorizó a la PGR registrar la casa de Mauricio Ortega. En dicho cateo se encontró el famoso jersey 12 propiedad de Tom Brady, una camiseta con un valor estimado de 500 mil dólares. Pero la sorpresa no fue encontrar este jersey, sino también otro jersey del mismo Brady, con el que jugó el Super Bowl XLIX en California, y además, el casco de Von Miller, el apoyador de los Broncos de Denver que fue el jugador más valioso del Super Bowl XL en 2016.

Ortega aceptó la responsabilidad, pero los Patriots retiraron los cargos ya que el equipo jugaría en México ante Raiders en el Estadio Azteca, y no quería problemas legales.

Ortega no recibió cargos aplicables en México, pero el Departamento de Migración de los Estados Unidos le revocó su visa de forma permanente.

El libro que cambió su vida

Como la mayoría de deportistas, Tom Brady encontró la motivación y la inspiración para convertirse en el quarterback más importante en la historia de la NFL. Sin embargo, el mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, lo encontró en el libro "Los Cuatro Acuerdos", escrito por el mexicano Miguel Ruíz.

La historia de Tom Brady con el libro mexicano inició cuando el quarterback más ganador de la NFL comenzó su noviazgo con la modelo y ahora su esposa, Gisele Bündchen en 2007.

Gisele le recomendó leer este libro de superación personal, así lo contó a la revista Esquire, el ganador de los Super Bowl 2002, 2004, 2005, 2015, 2017 y 2019.

"Es un libro muy espiritual, lo lees y te lleva ¿cómo puedo ser más honesto y aceptar cosas que no salen conforme a lo planeado? Tratas de combatir todo, al final del día te das cuenta de que eres responsable de ti mismo".

Este libro ha marcado la carrera exitosa de Tom Brady, no solo jugará su décimo Super Bowl y podría ganar su séptimo anillo, también podría convertirse en el primer quarterback en ganar el trofeo Vince Lombardi en tres décadas distintas.

Brady confesó en 2015 a la estación WWEI de Boston, que este libro le ayudó para superar el escándalo que marcó su carrera, el Deflagate, en el que acusaron a los Patriotas de Nueva Inglaterra de desinflar los balones.

"Uno de los mantras del libro es que no te tomes las cosas como algo persona. Me llegó en el momento adecuado. Fue muy relevante en ese momento de mi vida y lo leo una vez al año para reflexionar y ganar un poco de perspectiva. Me ha servido bastante".

Tras esas declaraciones, las ventas del libro en Amazon se dispararon, principalmente entre los amantes del futbol americano.

Facundo le da serenta a Brady

Previo al Super Bowl LIII, el quarterback de los New England Patriots, Tom Brady, compareció ante los medios de comunicación, y en plena conferencia de prensa, otro mexicano hizo de las suyas para quedar en ridículo ante TB12. Facundo sorprendió a todos los presentes al entonar la canción "We are the Champions" de la banda británica Queen al ritmo de un ukelele.

¿Se imaginan gastar una acreditación de prensa de un evento de talla mundial como el #SuperBowl en un wey que ya no da risa para que haga el ridículo tocándole una canción con ukelele a una FIGURA COMO TOM BRADY?



Bueno, Azteca lo hizo con Facundo:??????pic.twitter.com/F5vUwURJWV — D I A B L A (@ladiablarom) January 31, 2019

Cuando Brady respondía a los cuestionamientos, Facundo se robó la atención de todos con su canción y el mariscal de campo se mostró agradecido:

"Muchas gracias por la canción. Excelente interpretación, Tú deberías estar aquí arriba en el escenario mejor". Esa fue una excelente película. Magnifico, gracias", respondió Brady.

(dmv)