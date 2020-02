Un chivahermano explota contra Álvaro Morales y el periodista se burla

Tras la disputa que hubo entre el conductor de ESPN, Álvaro Morales y el jugador del Guadalajara, Uriel Antuna por medio de la red social Twitter, en donde ambos se criticaron con respecto a su trabajo, un aficionado de Chivas le mandó una carta a Morales señalando los errores que comete.

Álvaro Morales siempre se encarga de atacar a las Chivas en general, aficionados, jugadores, directivos, cuerpo técnico, entre otros más; es por este motivo que el aficionado de los rojiblancos trató de ponerle un alto, como consecuencia, Morales se mofó de la carta.

Dentro de la "Carta abierta para Álvaro Morales", el jugador le comenta:

Lo que hiciste este fin de semana respecto a Uriel Antuna es cruzar líneas de respeto, sí, Uriel ha tenido malos, muy malos días, créelo, estoy seguro de que él lo sabe y la afición ya se lo reprochó también, no hace falta que venga un "personaje", por no decirte bufón, a reventarlo y pedir su retiro. Tú, Álvaro, eres un "comunicador" que juega a ser un personaje que, cobardemente genera odio en un país donde lo último que necesitamos es generar más odio, ya no estás en la escuelita para jugar al "bullying".

Carta de un aficionado. Totalmente de acuerdo pic.twitter.com/pXkvgLiRj6 — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) February 18, 2020

Así mismo el jugador le deja en claro que su puesto es de comunicador, no de payaso:

La "carrilla" o burlas, déjalas para los aficionados, nosotros no tenemos la responsabilidad que implica un micrófono, tú dedícate a analizar, criticar con ética y objetividad, seguro si haces eso serás un mejor profesionista y una mejor persona, emite tus puntos de vista, nadie te limita, solo hazlos con responsabilidad moral, sabiendo que eres un comunicador, NO UN PAYASO.

Ante esta carta, el comentarista le dedicó unas palabras a todos los "Chiva hermanos" en donde les dice "Los Cobardes y los llorones están más cerca de ser traidores" y en el video se puede observar cómo se burla de los hinchas del club tapatío haciendo gestos de llorar.

(Diego Gómez García)