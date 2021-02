"Tubo" Gómez, la mayor burla de Chivas hacia el Atlas y la venganza

El Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas es una de las rivalidades más fuertes que existe en el futbol mexicano. Cada que este duelo se aproxima, a los aficionados rojiblancos les gusta recordar una de las postales más emblemáticas que existe de esta rivalidad entre los equipos de Guadalajara.

El clásico más añejo del balompié azteca tiene muchos capítulos memorables, pero uno de los que más se recuerdan fue el que sucedió el 24 de abril de 1955.

También puedes leer: ¿Qué fue de Víctor Valdés, el exportero del Barcelona que desapareció de la luz pública?

Chivas y Atlas disputaban la Copa de Occidente en el Estadio Martínez Sandoval de Guadalajara, en un partido muy disparejo. El Rebaño aplastó a los Zorros desde el arranque. Apenas al minuto 16 ya ganaba 4-0 y era amplio dominador de las acciones, motivo por el cual el portero de los rojiblancos no tenía llegadas al arco que protegía.

Al no ser requerido, el arquero emblemático de Chivas, Jaime “Tubo” Gómez, casi al final del primer tiempo decidió pedir a alguien de la tribuna que le lanzara el cuento de ‘Memín Pinguín’ y se sentó a leerlo recargado en el poste de una de las porterías, lo que provocó la furia de los jugadores y la afición del Atlas, mientras que los seguidores del Rebaño siguen aplaudiendo lo hecho por El “Tubo”.

“Les estábamos dando un baile y ganábamos 4-0, en la tribuna alguien me hizo llegar una revista y me senté en uno de los postes a leer. Fue una burla, claro que le echaba un ojo al juego, no lo descuidaba, pero no llegaban. El árbitro ni cuenta se dio”, señaló alguna vez el ya fallecido “Tubo” Gómez.

Aquel partido terminó con una goleada de 5-0 de Chivas sobre el Atlas, en un partido que siempre quedará en la memoria del Clásico Tapatío.

La segunda parte

La historia no termina ahí. En una entrevista, Jesús del Muro, entonces jugador del Atlas, recordó para Televisa Deportes que hubo venganza de lo hecho por el “Tubo” Gómez.

El 4 de septiembre del mismo 1955, en el mismo campo y en la misma portería, Chivas perdía 2-1 ante los Zorros, cuando de la tribuna un aficionado rojinegro se brincó la malla de seguridad, y llevaba una revista en la mano. Cuando llegó al arco de Gómez, le dijo “ten para que sigas leyendo”.

El “Tubo” se enfureció y se le fue a los golpes al igual que otro de sus compañeros, el “Tigre” Sepúlveda.

“Le dieron una paliza al tipo”, recordó Jesús del Muro. “Órale, ahora siéntate güey, ahí está la revista’, le dijo ese tipo y no le gustó a Jaime”. Instantes después la bronca se hizo grande y la policía tuvo que intervenir en el campo”, aseguró del Muro.

Años después, el “Tigre” Sepúlveda se encontró con el hombre al que patearon esa tarde del Clásico Tapatío y lo contó también a Televisa Deportes.

Resultó ser un tío de Paulo César “Tilón” Chávez, otro exjugador de Chivas.

“Trabajaba en la fábria de Atimajac. Le dije que él se había ganado la golpiza por tarugo, no debió meterse donde no”, recordó Sepúlveda.

Y así fue como uno de los episodios más pasionales de la historia de los Clásicos Tapatíos, tuvo una venganza que pocos conocen.

dmv