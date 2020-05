"Travieso" Arce recordó que fue "levantado" para ir a fiesta de narcos

El boxeador mexicano Jorge "El Travieso" Arce recordó uno de los momentos más impactantes en su vida, la relación que tuvo con grandes capos del narcotráfico de México, entre ellos, Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada.

De acuerdo a Medio Tiempo, el boxeador sinaloense, recordó que en 2003, tras participar en "Big Brother", se encontraba en un buen momento en su carrera, y esa situación lo llevó a un momento complicado, ya que fue "levantado" por un grupo de personas disfrazadas de policías.

"El Travieso" asegura que no tuvo más opción que acceder a la petición de acompañar al grupo de personas. Al llegar al sitio, se dio cuenta de que estaba en una fiesta de narcotraficantes, entre los que se encontraban "todos los nombres" que se pudieran imaginar.

"Un día me hicieron la parada, me llevaron, me vendaron los ojos y me dijeron que me querían saludar y que no me iba a pasar nada. Fui, ni modo que decir que no, y saludé a toda la gente. Todos los nombres que te puedas imaginar ahí estaban. Cuando saludaba pensaba ´yo lo he visto´, mientras me decían ´campeón te queremos, prepárate, cuídate que te apostamos", relató en entrevista con Javier Alarcón.

Arce no quiso decir los nombres de los narcotraficantes, pero aseguró que le mencionaron que le iban a regalar una camioneta X5, la cual hasta tenía un moño.

"Me dijeron: ´¿qué quieres?´. Tenían una camioneta X5 y me aseguraron: ´es para usted, entre todos cooperamos´. Yo dije que no podía agarrar esa camioneta porque no voy a poder ni pagar la tenencia", contó.

Jorge "El Travieso" Arce logró regresar a casa intacto como lo prometieron los narcotraficantes, y sin el ostentoso regalo.