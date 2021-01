Tras video de Cabecita Rodríguez de fiesta, Cruz Azul analiza sanción

Luego de que se publicara un video de Jonathan Rodríguez en el que aparece en una fiesta portando el uniforme de concentración, Cruz Azul anunció que ya se analiza la sanción que se le aplicará al jugador.

"Tras la publicación de un video en el que se observa a un jugador de nuestro equipo, Jonathan Rodríguez, actuando de manera irresponsable y contraria a nuestros valores, les podemos decir que la Directiva está analizando la falta para sancionar al jugador conforme al Reglamento Interno", menciona la Máquina.

Media hora antes de su enfrentamiento ante Puebla, se viralizó un video en redes sociales en el que aparece el uruguayo con pants azules y sudadera vino, vestimenta que se les proporciona a los integrantes de la institución para portar durante las concentraciones.

Además, en la grabación se ven botellas de alcohol y algunos amigos. Aunque no es posible precisar el momento que sucedió dicha reunión, pero el jugador no estaba respetando las medidas sanitarias a pesar de estar en semáforo rojo en la Ciudad de México.

Estuvo buena la peda del cabecita ?pic.twitter.com/ZPvDn54dU4 — GabrielSoTo54 (@To54So) January 17, 2021

El "Cabecita" inició el encuentro ante el Puebla como suplente y su lugar fue ocupado por Santiago Giménez en el once titular. El charrúa entro de cambio al medio tiempo, pero no tuvo buena actuación. Al término del enfrentamiento, Juan Reynoso, entrenador cementero, aseguró que investigarán lo sucedido pues hasta el momento no había visto el video.

(MAC)