Tras partidazo, Carlos Vela le responde a Zlatan Ibrahimovic

La guerra de declaraciones entre Carlos Vela y Zlatan Ibrahimovic continua. Después de que el L.A. Glaxy venció a Los Angeles FC 3-2 con un hat-trick del sueco y un doblete del mexicano, Vela habló de la comparación que se hizo Zlatan.

“Compararme con Zlatan es un insulto hacia él. Pero en este momento, en goles y asistencias, ahorita estoy mejor que él, es la realidad”, declaró el mexicano.

Con el doblete de Vela, en el clásico,se mantuvo como el máximo anotador de la MLS con 21 tantos, sin embargo, el mexicano reconoció el talento de Ibrahimovic:

“Por encima de Zlatan sólo están Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, después de ahí nadie, los demás no le llegamos ni a los talones”.

Zlatan mostró su respeto hacia Vela como jugador, pero consideró el error más grande por parte de los medios de comunicación ha sido compararlos:

“Por favor no me ofendas, no necesito probar nada. Vela es un gran jugador y lo respeto mucho, pero cometiste un error, compararnos”, finalizó Zlatan en conferencia de prensa.

En días anteriores, Zlatan “calentó” el partido con algunas declaraciones, y en la cancha destacó con un triplete que le dio la victoria al Galaxy ante Los Angeles FC con doblete de Carlos Vela.

dmv