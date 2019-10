Tras insultar al árbitro, "El Piojo" Herrera va contra grito homofóbico

"No es justificativo lo que pasó ayer, después del partido, fue mi molestia y mi frustración por la expulsión; me pareció que me manejé de muy mala forma y quiero ofrecer una sincera disculpa a Marco Antonio Ortiz, el árbitro del partido, por lo que expresé, porque lo ofendí. No son los valores que representa mi vida, mi forma de ser y mi familia y por supuesto al Club América", dijo el Piojo en un video colgado en sus redes sociales.