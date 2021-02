Tras el 7-0 ante Chile, ¿qué fue de los jugadores que protagonizaron el peor descalabro del 'Tri'?

La Copa América 2016 significó para la Selección Mexicana uno de los episodios más tristes en la historia del futbol mexicano. A pesar de disputar una buena fase de grupos, con victorias ante Uruguay, Jamaica y un empate ante Venezuela que lo colocó como líder de grupo, la noche del 18 de junio de 2016, el ‘Tri’ sufrió el peor descalabró, una goleada de 7-0 ante Chile en los cuartos de final de la Copa América Centenario, misma que dejó marcados no solo a los aficionados, sino a varios jugadores que no volvieron a portar el jersey azteca.

El fatídico encuentro representó no solo las dudas sobre la continuidad del estratega Juan Carlos Osorio, sino el adiós a la Selección Mexicana de algunos elementos que jugaron esa tarde en el Levi´s Stadium. En Acción LSR te dejamos el recuento de lo que es actualmente de los jugadores que fueron convocados esa trágica noche.

Los borrados

Paul Aguilar

Fue uno de los titulares aquella tarde. El lateral no estuvo directamente involucrado en ninguna de las anotaciones, pero de los siete goles de La Roja, cuatro se originaron por su banda: la derecha. Eso lo marcó negativamente para Juan Carlos Osorio. Desde entonces no recuperó su nivel, con el América ha perdido titularidad con jóvenes que le vienen pisando los talones.

Gullit Peña

Más allá de los escándalos en los que se ha visto envuelto a Carlos Peña, esa tarde lo dejó marcado para no volver a usar la playera tricolor. Entró como cambio de Dueñas cuando todavía México perdía 2-0. A su ingreso, nunca logró conectarse con Héctor Herrera ni Andrés Guardado. El entonces jugador de Chivas pasaba por un mal momento anímico tras fallar un penal contra el América en la Liguilla del Clausura 2016. La afición le reclamó su falta de entrega al verse cabizbajo en el campo. Luego de romperla con el León, defraudar a Chivas e ir en declive con Cruz Azul, actualmente busca retomar su nivel con el Necaxa.

Candido Ramírez

El entonces jugador del Monterrey que recibió su primer y último llamado con la Selección Mexicana, causó polémica por los pocos minutos que tenía con su club, pero era del gusto de Osorio por su perfil zurdo. Ante Chile entró de cambio y actualmente juega en el Ascenso MX con el Correcaminos.

Los titulares

Guillermo Ochoa

Por fin encontró regularidad en el futbol europeo con el Stándard de Liegé, equipo con el que es titular y está disputando la fase de grupos de la Europa League.

Néstor Araujo

Este año emigró al futbol español de la mano del ‘Turco’ Mohamed, con el Celta de Vigo, en donde es titular indiscutible.

Héctor Moreno

Actualmente es jugador de la Real Sociedad en La Liga, en donde es irregular con la titular.

Miguel Layún

El lateral mexicano tuvo un breve paso por el Sevilla, pero no convenció y terminó en el Villareal. Aunque no ha tenido mucha actividad, se le ha visto más en la fase de grupos de la Europa League.

Jesús Dueñas

El referente de Tigres es actual seleccionado por el ‘Tuca’ Ferreti y tuvo participación ante Costa Rica.

Andrés Guardado

Aunque recientemente se lesionó, vive uno de los mejores momentos de su carrera con el Real Betis de España, en donde siempre es titular.

Hirving Lozano

Es el mexicano que vive su mejor momento en Europa, ídolo, referente y goleador del PSV de Holanda, es una promesa del futbol mundial tras su participación en el Mundial y los resultados que da con los ‘Granjeros’, además está disputando la fase de grupos de la Champions League.

Héctor Herrera

El capitán del Porto, pilar en el medio campo de los ‘Dragones’, también está disputando la Champions League.

Jesús Corona

El ‘Tecatito’ no ha logrado la titularidad con el Porto, las lesiones lo han hecho un jugador irregular, pero puede convertirse en un referente del conjunto portugués y de la Selección Mexicana.

Javier Hernández

El Chicharito llegó al West Ham como una ‘bomba’ pero no ha logrado un buen nivel. Perdió la titularidad por su mal desempeño dentro del campo y algunas lesiones. Recientemente fue atacado por un virus y no ha visto acción con el conjunto inglés, además de no ser convocado al ‘Tri’.

