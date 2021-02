Tras 15 días de agonía, muere boxeador venezolano Cohen

Luego de 15 días de agonía, este sábado el boxeador venezolano Yeison Cohen falleció en un hospital de Barranquilla, Colombia. Esto luego de haber convulsionado y entrado en coma tras ser noqueado por el colombiano Hugo Berrío el pasado 2 de marzo.

El púgil de 28 años de edad formó parte de la función organizada en el hotel Prado de Barranquilla y tras el final del combate se desvaneció en su esquina, luego de lo cual comenzó a convulsionar. Luego de esto fue atendido por médicos y trasladado a una clínica, sin embargo luego de dos emanas de agonía terminó por perder su última pelea.

El deceso del boxeador se produjo en la mañana de este sábado, luego de que no reaccionó ante los esfuerzos de reanimación durante una crisis cardiaca.

Médicos de la clínica Norte informaron que en los últimos días su salud no presentaba mejoría. Además, familiares del venezolano señalaron que en la tarde del viernes sufrió un paro respiratorio, del cual no pudo sobreponerse y a las 8:20 a.m.

El deceso representó un nuevo golpe para la familia del peleador, ya que tan solo hace 15 días tuvieron que afrontar el fallecimiento de María Balvino Bello de 87 años, la abuela de Yeison, quien fue noqueado por Berrío (26-7-1, 17 Ko's) en el octavo y último asalto de la pelea pactada en peso pluma

Así, Cohen se convirtió en el segundo peleador que fallece después de un combate, ya que el pasado 26 de febrero el púgil británico Scott Westgarth falleció también en el hospital después de haber ganado su combate en contra de Dec Spelman en una velada realizada el 24 de febrero.

Yeison Cohen, a quien llamaban ‘La Pesadilla’, dejó su marca profesional, de acuerdo con el portal Boxrec, en dos triunfos, ocho derrotas y un empate, con un nocaut a su favor y una racha de nueve peleas sin victoria. Debutó en 2015 con un triunfo sobre Robert Ramírez en su natal Venezuela.

El médico Manuel Rojano, de la Clínica General del Prado, explica las causas de la muerte del boxeador venezolano Yeison Cohen. pic.twitter.com/x46b260EjA — boxeodecolombia (@boxeodecolombia) 17 de marzo de 2018

jla