Tragedia en Canadá: Mueren 14 jugadores de hockey en accidente

REDACCIÓN 07/04/2018 11:34 a.m.

El deporte canadiense está de luto tras el trágico accidente que sufrió el equipo juvenil de hockey sobre hielo de los Broncos de Humboldt, en el que murieron catorce jugadores y otros catorce resultaron heridos.

El accidente ocurrió el viernes por la noche en una autopista de una zona rural al oeste de Canadá. El choque frontal entre un camión y el colectivo en el que viaja el equipo dejó un saldo grave.

De acuerdo con la policía local, 14 de los 28 pasajeros del autobús fallecieron, incluido el conductor. De los sobrevivientes, hay tres en estado crítico y los 11 restantes han sido hospitalizados con diversas heridas de consideración o en estado de shock.

Los jugadores que murieron en el accidente ocurrido en la Autopista 35, al norte de Tisdale, tenían entre 16 y 21 años. Se dirigían a su partido de playoffs contra los Nipawin Hawks.

En un país donde el hockey sobre hielo es el deporte nacional, la tragedia provocó conmoción, con seguidores del deporte y jugadores enviando mensajes de solidaridad por las redes sociales con el hashtag #PrayforHumboldt (#OraporHumboldt).

"Los Humboldt Broncos han experimentado una tragedia terrible. Mientras se dirigían a Nipawin, el autobús de los Broncos estuvo involucrado en un terrible accidente que derivó en multiples muertes y lesiones graves", comunico el sitio oficial del club.

Incluso el primer ministro canadiense, Justin Trudeu, envió un mensaje sobre la catástrofe. "No me puedo imaginar lo que están pasando estos padres, y mi corazón está con todos los afectados por esta terrible tragedia, en la comunidad de Humboldt y más", expresó en su cuenta de Twitter.

I cannot imagine what these parents are going through, and my heart goes out to everyone affected by this terrible tragedy, in the Humboldt community and beyond. https://t.co/2cIn2CTy08