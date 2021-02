Toyota y KTM dominan primera etapa del Rally Dakar

Hey! First stage of @dakar is done! All good, here are the times :

1?? Al-Attiyah 21m51s

2?? Ten Brinke +25s

3?? Fuchs +34s

4?? Menzies +38s

5?? Roma +53s

6?? De Villiers +54s

7?? Alvarez +1m12s

8?? Hirvonen +1m36s

9?? Przygonski +1m45s

?? Prokop +2m04s pic.twitter.com/FyxCz2x8Pf