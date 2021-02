"Toqué fondo": Javier Hernández planea revancha con Galaxy en 2021

Durante su primer temporada con Los Ángeles Galaxy, Javier Hernández no cumplió expectativas, pues el mexicano únicamente realizó dos goles y su paso por la MLS, atrajo polémica y críticas. Luego de estas situaciones, el futbolista asegura que tocó fondo y que quiere hacer las cosas bien en Estados Unidos.

"Toqué fondo. Viví cosas que normalmente se viven en cinco, 10 años, ¿sabes a qué me refiero? No es excusa. Es la realidad. Y la realidad es que no asumí la responsabilidad. No pude manejar todo eso", aseguró para Los Ángeles Times en una entrevista.

"Cuando llegó el fin de la temporada, hice una crítica muy profunda. Sobre mi vida, sobre mi. Y simplemente decidí que puedo hacerlo mucho, mucho mejor. En el lado emocional y muy espiritual, cuando llegó el covid-19, fue como un momento perfecto para exponer las cosas con las que no he trabajado", agregó.

El "Chicharito" no descansó al terminar la temporada 2020 de la MLS, pues trabajó en el aspecto físico con diversos entrenadores personalizados y entre sus planes está encontrar la revancha a corto plazo.

"Asumí toda la responsabilidad de lo que está en mis manos. Mi cuerpo, mi mente, mis emociones y quiero llevarlas más allá, ni siquiera quiero decir límites. Porque para mi eso no existe. No he trabajado tan duro en toda mi vida. No he confiado en las personas adecuadas que pueden ayudarme a mejorar mi rendimiento, mi sueño, mi salud, mi comida y mis relaciones", dijo.

Luego de ser ampliamente criticado tras ser uno de los jugadores mejor pagados en la liga de futbol estadounidense, el máximo goleador de la selección mexicana asumió toda la responsabilidad y asegura sentirse en deuda con su actual equipo el LA Galaxy.

"Tengo una gran deuda con mi club. Tengo una gran deuda con mis fanáticos, con la familia Galaxy. Tengo 32, pero la cuestión es que hay muchas vías que muestran que la edad es un número", apuntó.

El gran cambio físico de Hernández

La MLS inicia el nuevo torneo el próximo 3 de abril y el "Chicharito" se planteó a recuperar y mejorar su forma física para poder rendir como espera en el equipo angelino. En los últimos meses, ha logrado un gran cambio y suele presumir sus avances en su trabajo físico a través de redes sociales.

