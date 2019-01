Tom Brady y Gronkowski aplican un 'ódiame más' a los haters de los Pats

REDACCIÓN 21/01/2019 12:09 p.m.

Tom Brady buscará su sexto anillo con los Patriots de Nueva Inglaterra en el Super Bowl LIII ante los Rams. El quarterback sigue demostrando por qué es una leyenda dentro y fuera del emparrillado, y en un video que circula en redes sociales aplicó un ´ódiame más´ para sus haters.

Así fue como Patriots amarró su boleto al Super Bowl LIII

No es novedad que mucha de la afición de la NFL odia ver a Tom Brady y New England en otro Super Bowl, el tercero de forma consecutiva. Esto tampoco es algo desconocido para el mariscal de campo, por lo que poco después de vencer a Kansas City Chiefs, se grabó con la canción "Bad Boy for Life" de Diddy de fondo.

Tom Brady tiene un mensaje para ustedes: pic.twitter.com/usyQb7YlDn — Xpreso Deportivo (@xpdeportivo) 21 de enero de 2019

Brady aparece en el video junto a Rob Gronkowski con un mensaje claro en relación a los Pats, ¿será que le gusta que todos vayan contra él mientras sigue sumando triunfos?

dmv

