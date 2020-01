Tom Brady rompe el silencio sobre los rumores de su retiro

El legendario mariscal de campo Tom Brady, quien sufrió la peor derrota en playoffs desde el 2010 tras la derrota de los Patriots de Nueva Inglaterra por 13-20 ante los Tintans de Tennessee, aseguró que no piensa en retirarse aún, luego de los rumores.

Aunque la derrota fue la gran sorpresa de la primera jornada de playoffs de la NFL, los Patriots eran los favoritos en su campo del Gillette Stadium, Brady, de 42 años, rechazó la opción de que hubiese jugado su último partido como profesional.

Cuando concluya la temporada, Brady será agente libre por primera vez en su carrera, y los Patriots no pueden asignarle la etiqueta de franquicia.

Esto crea un escenario en el que nunca se ha encontrado Brady durante los 20 años que lleva de carrera en la NFL, todos con los Patriots.

Pero cuando se le preguntó si consideraría retirarse en su conferencia de prensa posterior al partido del sábado, Brady respondió que "es bastante improbable", antes de agregar, "con suerte poco probable".

En cuanto a su regreso con los Patriots en el 2020, Brady, ganador de seis Super Bowls y cuatro premios de Jugador Más Valioso (MVP) en los partidos de campeonato, dijo sentirse identificado con todo lo que ha vivido y le ha dado la franquicia de Nueva Inglaterra.

"Amo a los Patriots. Es la mejor organización y jugar para el Sr. Robert Kraft (dueño del equipo) todos estos años, lo mismo que hacerlo bajo la dirección del entrenador en jefe Bill Belichick", subrayó Brady. "No hay nadie que pueda decir que haya tenido una mejor carrera que la mía, estar con ellos, así que estoy muy bendecido".

Pero Brady, tres veces ganador del premio de MVP de la liga, también admitió que "no sé cómo será el futuro, así que no voy a predecirlo".

Los aficionados de los Patriots al concluir el partido y a pesar de la derrota, corearon su nombre con gritos de "¡Brady! ¡Brady! ¡Brady!", mientras que otros portaban letreros con la petición a Kraft de "no dejes a Tommy".

"Personalmente aprecio todo lo que han contribuido, no solo este año, sino todos los anteriores", destacó Brady sobre su mensaje a los fanáticos de Nueva Inglaterra. "Estoy muy agradecido por la experiencia que he tenido este año y también en el transcurso de mi carrera. Lo agradezco. Siempre he tratado de hacer lo correcto. Desconozco el futuro por lo que es mejor dejarlo así".

Brady no entró a valorar la incapacidad de los Patriots para ganar una yarda en unidades consecutivas en el segundo cuarto, que se convirtió en una de las claves que al final iba a costarle la derrota al equipo de Nueva Inglaterra.

Los Patriots se conformaron con un gol de campo del pateador Nick Folk de 21 yardas que les dio un parcial de 13-7, pero los Titanes respondieron rápidamente con un touchdown de siete jugadas y 75 yardas en 1 minuto, 41 segundos en los que el corredor Derrick Henry, que fue la gran figura del partido, ganó las 75 yardas.

Después de tomar una ventaja de 14-13 en el medio tiempo, la defensa de los Titanes mantuvo a los Patriots sin goles de campo en la segunda mitad, tercera vez que se mantuvieron sin lograr uno en 41 partidos de playoffs (82 mitades) desde 2001.

Mientras que Belichick vio como los Titans, entrenados por el exapoyador de los Patriots, Mike Vrabel, le descubrieron sus secretos y encontraron la formula para ganar a los campeones del Super Bowl del año pasado.

Belichick ahora ha perdido su juego más reciente contra cada uno de sus exasistentes y jugadores que son entrenadores activos como Vrabel; el hondureño Brian Flores, de Miami (2019, Semana 17); Bill O'Brien, de Houston (2019, Semana 13); y Matt Patricia, de Detroit (2018, Semana 3).

El veterano entrenador de los Patriots tampoco quiso hacer ningún tipo de valoración sobre su futuro y se limitó a decir que el equipo no supo aprovechar las oportunidades que tuvieron para haber ganado el partido.

