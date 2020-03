Tom Brady es nuevo jugador de los Tampa Bay Bucs

La NFL anunció que el quarterback Tom Brady, es nuevo jugador de los Tampa Bay Buccaneers.

De acuerdo NFL Network, el ganador de seis Super Bow, Brady, tendría en la mesa 30 millones de dólares anuales con los Buccaneers.

Ante la llegada de Brady, Jameis Winston podría salir por agencia libre, de la misma manera en la que Tom llegaría al equipo.

Con datos de ESPN, Brady jugó 20 temporadas para New England Patriots, en donde completó 6, 377 pases con un total de 74 mil 571 yardas y 541 touchdowns; además el mariscal, se encuentra como el segundo mejor quarterback de la historia en estas categorías mencionadas.

El anuncio que no seguiría con los Pats, lo hizo por medio de un comunicado en su cuenta de twitter, en donde decía:

"you opened your heart to me, and i opened my heart to you, and pats nation will always be a part of me. i don't know what my football future holds but it is time for me to open a new stage for my (Me abriste tu corazón, y yo te abrí mi corazón, y la nación siempre será parte de mí. No sé qué depara mi futuro futbolístico, pero es hora de que abra una nueva etapa para mi)".