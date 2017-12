Toda la acción de los mexicanos en el extranjero en 2017

DANIELA MUÑOZ 27/12/2017 03:27 p.m.

Este 2017 trajo revelaciones y decepciones de los mexicanos que militan en el extranjero. Pese a no ser el mejor año para la mayoría de los aztecas en el balompié europeo, existen algunas excepciones como ´Hirving Lozano, líder de goleo en la Eredivisie.

Sin embargo, fueron más los malos momentos protagonizados por Javier Hernández, Miguel Layún, Diego Reyes, Marco Fabián, Carlos Salcedo, quienes no han tenido el torneo que esperaban.

Pero no todo es futbol, y otros mexicanos lograron destacar en el extranjero y en otros deportes. Tal es el caso del quarterback mexicano, Luis Pérez, de quien no se conocía tanto antes de ganar un campeonato en la segunda división de la NCAA, además de ser elegido como el mejor jugador del año en el futbol americano colegial en Estados Unidos.

Por otro parte, aunque sin podio, Sergio Pérez destacó en el deporte motor y logró colocarse en el séptimo lugar de la temporada 2017 de la fórmula 1, sumando 100 puntos.

A continuación te daremos un recuento de los mexicanos que militan en el extranjero, en futbol, automovilismo, baloncesto y futbol americano.

Hirving Lozano

´Chucky´ Lozano ha tenido un torneo de ensueño con el PSV Eindhoven. El canterano de Pachuca debutó en Europa con los ´Granjeros´ en este 2017 para convertirse en el máximo goleador de la Eredivisie con 11 tantos. El PSV es líder de Holanda con 46 puntos en 18 jornadas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: 'Chucky' Lozano, uno de los mejores jóvenes en 2017 para FIFA

Javier Hernández

El futbolista del West Ham regresó a la Premier League para la temporada 2017-2018. Aunque el Chicharito llegó como fichaje estrella, ha tenido un torneo deficiente en el que sólo ha marcado cuatro goles en 14 partidos disputados. Los ´Hammers´ se encuentran en la posición 17 donde suman 18 puntos en 19 fechas.

Carlos Vela

Este 2017 fue el último año de Vela en la Real Sociedad y el futbol europeo antes de marcharse a la Los Ángeles FC de la MLS. El seleccionado nacional jugó su último partido con los de Anoeta venciendo 3-1 a Sevilla, marcador con el que colaboró con un gol, el único en esta temporada, despidiéndose de la mejor forma.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Carlos Vela se va de la Real Sociedad con gol de último minuto

Guillermo Ochoa

El ex arquero del América ha tenido un buen nivel futbolístico, pese al mal momento que vive su equipo el Standard de Lieja. Ochoa ha participado en todos los encuentros del equipo belga. Dónde pese a protagonizar buenas atajadas, su equipo se encuentra en la novena posición con 26 puntos en 21 jornadas. Las estadísticas de ´Memo´ Ochoa son 23 goles en contra y cinco porterías imbatidas.

Héctor Herrera, Jesús Corona, Miguel Layún y Diego Reyes

El Porto cuenta con cuatro mexicanos en sus filas, y pese a liderar la Primeira Liga, los cuatro aztecas no han tenido su mejor temporada. Herrera y Corona son los más constantes, quienes han jugado 13 de las 15 jornadas, sus números son un gol y dos asistencias para el ex de Pachuca, y dos goles y dos asistencias para el ´Tecatito´. Por su parte, Layún y Reyes son los que menos actividad han tenido, ya que sólo han saltado al campo en cuatro y cinco ocasiones, respectivamente.

Andrés Guardado

El jugador del Real Betis ha tenido una buena actuación en La Liga, sin embargo eso no ha sido suficiente para que los ´verdiblancos´ tengan una buena posición en la tabla general (14). De las 17 jornadas, Guardado ha disputado 15, sus números son un gol y seis asistencias.

Giovani y Jonathan Dos Santos

Los hermanos Dos Santos, jugadores de Los Ángeles Galaxy, no han brillado de la mejor forma en la MLS. Luego de ser muy criticado por dejar el viejo continente para unirse a su hermano en el Galaxy, Jonathan sólo marcó un gol en 12 partidos disputados. Mientras que Giovani arrancó el 2017 encendido, marcando seis goles, para luego quedarse en blanco hasta el final de temporada.

Marco Fabián y Carlos Salcedo

Los jugadores del Eintracht Frankfurt han sido afectados por las lesiones en este 2017. Marco Fabián no participó en ningún encuentro del conjunto alemán debido a una operación de espalda, y se espera su regreso para 2018. Mientras que Salcedo fue operado por problemas en los ligamentos, hecho que lo dejo fuera de las canchas por cuatro meses. A su regreso, el ex de Chivas ha disputado nueve de 17 fechas.

Esteban Paredes, Fernando Meza y Nicolás Maturana

Estos tres mexicanos militan en el Colo-Colo de Chile, y fueron noticia hace unas semanas tras conquistar el torneo Transición 2017al golear 3-0 a Huachipato, y así conseguir su estrella 32. Paredes jugó con Atlante y Querétaro, mientras que Fernando Meza y Nicolás Maturana, fueron jugadores del Necaxa.

Sergio Pérez

´Checo´ Pérez finalizó la temporada 2017 de la Fórmula 1 en la séptima posición, alcanzando los 100 puntos. Sin embargo, el piloto de la escudería Force India, no pudo subir al podio en este año. Pérez quedó detrás de los pilotos Mercedes, Ferrari y Red Bull por segunda campaña consecutiva. Terminó 19 de las 20 carreras y cerró el año con ocho Top10 en fila.

Luis Pérez

Es el mexicano que está haciendo historia en la División II NCAA del futbol americano colegial en Estados Unidos. El quarterback fue sensación en las últimas semanas tras ser elegido el mejor jugador del año y guiar a Texas A&M-Commerce a su primer título de NCAA II. El Mariscal de Campo cerró el año con la noticia de que fue elegido para estar en el NFLPA Collegiate Bowl, el principal juego de estrellas de postemporada para cualquier jugador de futbol americano elegible para el draft.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Luis Pérez, quarterback mexicano, estará en vitrina NFL

You've heard a ton about @PerezLuisQB this season. Get ready for more headlines at the #NFLPABowl. Congrats on accepting your invite. pic.twitter.com/xsy1n8vvrz