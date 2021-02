'Tito' Villa y las víctimas del Pacto de Caballeros en el futbol mexicano

Emanuel “Tito” Villa habló por primera vez de cómo se dio su salida de Cruz Azul en 2012. El argentino señaló a “Billy” Álvarez como el culpable que le impuso fichar por Pumas, de lo contrario cumpliría la amenaza de cerrarle las puertas del futbol mexicano.

“A mí básicamente me cerró las puertas de México. Él (Billy) literal me dijo ‘si tú no vas a Pumas, ‘Tito’, aquí no juegas’. Hablé con Ignacio, su abogado que es mamo derecha, y fue literal. En ese momento que no llegué a un acuerdo, hice todo lo posible porque me quería quedar, pero básicamente hicieron hasta lo imposible para tenerme descontento y que yo no siguiera. Dentro de la baraja de equipos que había, con todo respeto y no es que no quisiera ir a Pumas, pero tenía mucho afecto y cariño a la gente de Cruz Azul, con la que me identificaba”, expresó en un video en vivo realizado por “El Chaco” Giménez.

Finalmente, el ‘Tito’ Villa señaló que debido al Pacto de Caballeros aceptó ir a Pumas, donde solo estuvo en el Apertura 2012 y anotó tres goles en 13 partidos. Al final de esa campaña emigró a los Tigres de la UANL.

“Existía el Pacto de Caballeros, fue una decisión difícil y la tomé. Llegué a Pumas y las cosas no se dieron. Pasó el tema con Mario Carrillo, todos lo saben, las diferencias extra cancha. Había una persona externa que tenía malas vibras”, sentenció.

Y luego nos preguntamos por qué Cruz Azul no es campeón.



Así salió de la institución uno de los máximos ídolos que ha tenido el equipo en los últimos 20 años.



¿Opiniones?

pic.twitter.com/Fu5kbdYRB6 — Adrián Esparza Oteo (@A_EsparzaOteo) September 30, 2019

Lo ocurrido con Tito Villa es un capítulo más de las víctimas del Pacto de Caballeros, y en Acción LSR recordamos los casos que marcaron el futbol mexicano.

Oswaldo Alanís

La polémica comenzó cuando Alanís pidió un aumento de sueldo para renovar con el Rebaño Sagrado, algo a lo que la directiva se negó, como consecuencia y luego de la propia negativa del jugador a renovar con el mismo sueldo, Guadalajara lo apartó del primer equipo con el equipo de la Segunda División.

Tras el respaldo de la Asociación de Futbolistas, compañeros, medios de comunicación y afición, Chivas incorporó a Alanís a la segunda parte de la pretemporada en 2018. Aunque entró con el primer equipo, no entró en los planes de Almeyda y Alanís logró salir del Rebaño para buscar el sueño Europeo. }

Sin embargo, el defensivo no logró consolidarse en el Viejo Continente y terminó por regresar al cuadro rojiblanco en el Clausura 2019.

Omar Bravo

En 2008 uno de los ídolos de Chivas logró marcharse con la carta de libertad al Deportivo La Coruña para probar suerte en el viejo continente, para ello decidió no renovar contrato con el Guadalajara, algo que generó molestia en la directiva. Aunque en ese momento el club se mantuvo a raya con el famoso “Pacto de Caballeros”, Bravo sufrió para regresar al balompié mexicano al estar “vetado” temporalmente.

De cara al torneo Clausura 2009, La Coruña acudió al Régimen de Transferencias para intentar la venta del futbolista, sin embargo, Chivas se interpuso solicitando dos millones de dólares por derechos de formación, algo que impidió un posible traspaso al Atlante.

Al final, el regreso de Bravo a la Liga MX en 2009 se dio gracias a que Tigres pagó a la Coruña 4 millones de euros para hacerse con los servicios del ex capitán rojiblanco.

Alan Pulido

El ahora delantero de Chivas se marchó de Tigres en muy malas condiciones y sin contrato hacia el futbol de Grecia. Esto lo excluyo casi de forma definitiva de las convocatorias de la Selección Mexicana.

Tras su paso por el Olympiacos, Pulido retornó al futbol mexicano con Chivas, quienes pagaron alrededor de 12 millones de dólares por el 50 por ciento de los derechos del futbolista, además de 5 millones para que Tigres quitara la demanda contra Pulido ante la FIFA. Al final, se calcula que para que Alan Pulido jugará de nuevo en la Liga MX, el Rebaño tuvo que desembolsar alrededor de 20 millones de dólares, entre Tigres, el club griego y el salario del delantero.

Gerardo Torrado

En el 2000, Torrado se marchó gratis al Tenerife de España, y durante cinco años formó una carrera donde pasó por equipos como El Polideportivo Ejido, Sevilla y Racing de Santander, para después regresar a México.

Gerardo Torrado tuvo que esperar a que Cruz Azul pagara los “derechos de formación” a Pumas, que se negaba a dejar ir cualquier ganancia en torno a Torrado.

