"Típico de los pendejos", así responde Salinas Pliego a crítico de transmisión

El empresario y dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, reviró en Twitter una crítica de un usuario quien resaltó que la televisora del Ajusco se hubiera quedado sin audio en plena entrevista con Saúl "El Canelo" Álvarez después de su triunfo ante Caleb Plant este sábado.

"Momento fatal de tv 7 azteca al quedarse sin sonido en la entrevista al canelo, más cuidado y calidad en las transmisiones", tuiteó el usuario Raúl López Alvarado.

Momento fatal de tv 7 azteca al quedarse sin sonido en la entrevista al canelo, más cuidado y calidad en las transmisiones — Raúl López Alvarado (@rlarla54) November 7, 2021

Con el tuit anterior, el empresario respondió:

"Este es de los típicos pendejos a los que les ofrezco gratis una pelea que costaba 80 usd en PPV, todo nos sale perfecto, ah pero hubo un detalle con un micrófono y eso es lo que critica... Si no le gusta y le parece fatal nuestro error, pague sus 80 usd o cállese y agradezca!!!", respondió el empresario.

Este es de los típicos pendejos a los que les ofrezco gratis una pelea que costaba 80 usd en PPV, todo nos sale perfecto, ah pero hubo un detalle con un micrófono y eso es lo que critica... Si no le gusta y le parece fatal nuestro error, pague sus 80 usd o cállese y agradezca!!! https://t.co/3ed0tGrQCS — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 7, 2021

Saúl Canelo Álvarez hizo historia esta noche tras noquear a Caleb Plant en el round 11 para convertirse en el primer campeón indiscutido de los pesos supermedianos.

El mexicano derrotó a Plant y unificar todos los cinturones de peso supermediano. Álvarez le arrebató el cinturón de la FIB a Plant y para sumarlo a los de la CMB, OMB y AMB.

Desde hace algunos días, el dueño de TV Azteca y tiendas Elektra, Ricardo Salinas Pliego, ha sido mencionado como un aspirante a la Presidencia de la República, sin embargo, este domingo dejó en claro que no busca ningún cargo público y que su función es general empleos.

Ante la sugerencia de un usuario de Twitter, de nombre Ulises, de que debería de buscar sentarse en la silla grande, el empresario respondió que "JAMAS" y que "NO TIENE INTERÉS ALGUNO".

"Debería considerar lanzarse para presidente, con tanta popularidad seguro gana...", comentó Ulises.

JAMÁS, yo me dedico a crear empleos y darle prosperidad a mis colaboradores... pero sobre todo a atender a mis clientes y darles acceso a mejores productos y servicios, eso no tiene nada que ver con política. NO TENGO INTERÉS ALGUNO y guarden este tweet", contestó el dueño de Grupo Salinas