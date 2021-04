Tigres anuncia a jugadores que Tuca Ferretti se va

Sigue la novela en Tigres por la renovación de Ricardo Ferretti. Pese a que el técnico se dijo seguro de que sería renovado, las últimas noticias del Tuca aseguran que no se extenderá su contrato, y los jugadores felinos ya habrían sido informados.

De acuerdo a Medio Tiempo, previo al clásico regio entre Tigres y Monterrey la directiva le anunció al plantel que su técnico no seguirá en el banquillo tras concluir el Guard1anes 2021.

Los felinos necesitan ganar el Clásico Regio de este sábado para mantener vivas sus esperanzas de clasificarse aunque sea al repechaje, pues actualmente ocupa la posición 12 con 19 puntos tras cinco victorias, cuatro empates y seis derrotas.

Lo que revelan las fuentes es que Tuca no continuará como entrenador de Tigres haga lo que haga, si califica o no, sea campeón o no.

Para calmar a la afición, sin confirmar o no la salida de Tuca, Mauricio Culebro, vicepresidente de Tigres que ocupará el lugar de Alejandro Rodríguez como presidente de la institución al terminar el torneo, publicó:

"El Tuca es uno de los más grandes entrenadores en la historia de México, el más ganador de nuestro Club. ¡Con su liderazgo, ganaremos el Clásico! Es momento de trabajar, no de especular, mucho menos de confrontar".

En Tigres ya se habla de la posible llegada de Miguel Herrera y Nacho Ambriz para dirigir al cuadro felino la siguiente temporada.

