"Te voy a matar": El "Terrible" Morales revela cómo lo amenazó Cuauhtémoc Blanco

“Una vez yo me iba a pelear con Cuauhtémoc Blanco en un antro, salimos de pleito, se me puso bravo el güey, me empezó a insultar, me empezó a decir cosas, me acusó y me dijo ‘te voy a matar’, yo me reía en su cara y le dije ‘cuando quieras, para que veas que acá sí hay con qué quererte’, pero la gente no nos dejó. Fue en el famoso Bar Bar”, recordó en el podcast Un Round Más.