"Te maté": futbolista es atacado a tiros tras eliminación de su equipo

Un auténtico milagro vivió el futbolista del Deportivo Cali, Juan Sebastián Quintero, quien salió ileso de su automóvil, después de que recibiera seis disparos con arma de fuego en lo que parecía ser un intento de asesinato.

Así lo confirmó el periódico local, El País de Cali, en donde se aclara que los hechos ocurrieron el pasado domingo 11 de noviembre, día en que el equipo quedó eliminado oficialmente en el torneo Clausura local.

Antes y después, ¿por qué la cancha del Estadio Azteca no se recupera?

Quintero confirmó que fue interceptado por supuestos aficionados de su equipo cuando conducía su automóvil, acompañado por su hermano, horas después de que su equipo se había impuesto 1-0 como local a Deportivo Pasto, un resultado que no le bastó para avanzar a los cuartos de final del certamen.

"Estaba llegando al apartamento, cuando siento que me tocan el vidrio y ya estaba la persona con el dispuesta a dispararme; me dio como dos o tres segundos de reacción y yo aceleré (...) Apenas tocó el vidrio, me apuntó con el arma y me dijo 'te maté'", declaró Quintero a diversos medios de comunicación.

El denfensor lamentó que exista la posibilidad de que el ataque hubiera estado relacionado con la eliminación de Deportivo Cali, que quedó en el décimo peldaño al concluir la temporada regular.

La oscura y triste historia detrás del 10 perfecto de Nadia Comaneci

"Estas son cosas inexplicables, el futbol es un juego, atentar contra un jugador es inaudito”, manifestó el zaguero de 23 años. “Hoy fue conmigo y mañana podría ser contra otro jugador, esto no puede pasar”.

La policía informó que brinda protección a Quintero y vigila de manera permanente las instalaciones del Deportivo Cali.

dmv