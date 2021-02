‘Tata’ Martino descarta por ahora a Funes Mori en el Tri

“Yo no puedo hablar de supuestos, hay que hablar de realidades y hoy no es una realidad su llamado”, dijo Martino (Foto: Cuartoscuro)

Gerardo Martino habló acerca del caso de Rogelio Funes Mori, pues el jugador de Rayados expresó su deseo por ser parte de la Selección Mexicana. Debido a los nuevos estatutos de la FIFA, podrá ser un jugador elegible cuando obtenga la nacionalización mexicana.

El ‘Tata’ confirmó que Funes Mori no cumple aun con los requisitos, por lo que no quiere adelantar si será jugador seleccionado. “Hay que hablar cuando suceda, Funes Mori hoy no es convocable, en el momento que él termine su documentación y conforme a su deseo, él pueda ser tomado en cuenta, seguramente lo tendremos, porque ya será un futbolista considerado de los convocables. Hoy nada de eso puede pasar, porque hay una nueva normativa de la FIFA que salió”, aseguró el estratega.

(Foto: EFE)

Además, Martino se empeñó a hablar de situaciones posibles y dejar de lado los supuestos. “Yo no puedo hablar de supuestos, hay que hablar de realidades y hoy no es una realidad su llamado”, dijo. Asimismo, mencionó que hasta que el delantero de Rayados no finalice su proceso de naturalización, no lo tendrá en mente ni presionará.

“Yo convoco a jugadores que legalmente estén en condiciones de integrar a la Selección y que aporten. Cuando ocurra, tomaré la decisión. No me gusta hablar de naturalizados o no, yo convoco a jugadores con posibilidades de ser convocados”, mencionó.

‘Tata’ confirma lista de convocados para duelo ante Guatemala

En la conferencia de prensa, Gerardo dio a conocer la lista final de convocados que se enfrentarán ante Guatemala en un partido amistoso. En este registro, se confirmó la baja de Jonathan Orozco y la entrada de Rodolfo Cota; asimismo, el volante de Xolos, Mauro Lainez, no se presentará debido al brote de covid-19 que existe en el club fronterizo actualmente.

Te puede interesar Cruz Azul y su hegemonía como local ante el América en el Azteca

La convocatoria para el encuentro que se disputará el próximo 30 de septiembre en el Estadio Azteca a puerta cerrada quedó con Guillermo Ochoa, Hugo González, Alfredo Talavera, Rodolfo Cota, Luis Rodríguez, Jorge Sánchez, César Montes, Carlos Salcedo, Gilberto Sepúlveda, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Miguel Layún, Luis Romo, Iván Rodríguez, Carlos Rodríguez, Fernando Beltrán, Sebastián Córdova, Luis Gerardo Chávez, Uriel Antuna, Alexis Vega, Henry Martín, JJ Macías, Santiago Giménez, Roberto Alvarado y Orbelín Pineda.

?? | NOTA



¡A dejar todo por ????! ????

¡Con esta convocatoria ?? enfrentaremos a ???? en nuestro primer partido del año! ?? ????



?? https://t.co/Hwn3CykW1U #PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/t9saFfAh0k — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 24, 2020

Debido a la situación que presenta Costa Rica ante la pandemia de coronavirus, no se podrá presentar a dicho encuentro, esa es la razón por la cual se cambió de rival una semana antes del encuentro.

“Es una situación muy difícil, no es fácil resolver ni manejar (la pandemia); Costa Rica no está aquí por problemas en su país, no por la FMF. Lo más importante que hoy vemos es que tenemos un rival (Guatemala) para desarrollar un poco lo que trabajamos en días pasados y el lunes y martes próximo. Cerrar esta cantidad de entrenamientos con partido amistoso y ya después del amistoso, será ver cuales serán los jugadores locales que viajen a Europa (para amistosos) tratando de no molestar a los clubes”, mencionó el ‘Tata’.

(Por: Mariana Aguilar)