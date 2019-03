Sydney Leroux, la futbolista que entrena con 5 meses de embarazo

La noticia impresionó a todos. La futbolista estadounidense Sydney Leroux Dwyer sorprendió en Twitter al compartir unas fotografías en las que se le ve entrenando con su equipo Orlando Pride a pesar de tener 5 meses y medio de embarazo.

"No pensé que estaría iniciando la pretemporada con 5.5 meses de embarazo pero aquí estamos", publicó la futbolista profesional de 28 años de edad, quien ya tiene un hijo llamado Cassius.

También puedes leer: Cargaron en su vientre a sus hijos en campeonatos

La medallista de oro olímpica en Londres 2012, campeona del mundo en Canadá 2015 y ganadora de un Mundial Sub-20 (se adjudicó el Botín y Balón de Oro) perdió un bebé en 2018, según informó ESPN.

Sydney tiene un hijo de nombre Cassius y ahora espera una niña junto al también futbolista Dom Swyer. El inglés de 28 años de edad se desempeña en los Orlando City de la Major League Soccer y hasta defendió la camiseta de los Estados Unidos, tras nacionalizarse.

Su compañera de equipo, Alex Morgan, mostró su apoyo al responderle en las redes sociales con la siguiente frase.

"Orgullosa de ser tu compañera de equipo, Syd. No puedo esperar para estar en el campo contigo".

Proud to be your teammate syd. Can´t wait to get on the field w you ??

Tras recibir algunas críticas, Sydney Leroux Dwyer aclaró su situación:

"Solo hago cosas sin contacto. Trabajo con pelota. No me pongo en situaciones ne las que la pelota pueda rebotar o me puede golpear. No corro con mucha intensidad y escucho a mi obstetra (que sabe más que las personas en Twitter que me dicen lo que no debería hacer con MI cuerpo).

#ad As many of you know, Baby #2 is on its way this year! I'm so excited but I´m also nervous. One thing I don´t have to worry about is diapers. From #LittleSnugglers to #PullUps, @huggies has me covered! Check them out on @amazon: https://t.co/9CmBnEaEhB pic.twitter.com/H9lQ5Mvidj