Suspenden a comentarista y ex futbolista por escupir a niña

REDACCIÓN 14/03/2018 12:03 p.m.

La cadena británica Sky Sports ha suspendido este miércoles y para lo que resta de la temporada futbolística al ex jugador y comentarista inglés Jamie Carragher, después de que una cámara lo captara escupiendo a una niña de 14 años.

Carraguer reaccionó de esta forma tras recibir burlas por la derrota de 2-1 del Liverpool ante el Manchester United.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Termina el reinado de Nahima Choura en Televisa Deportes

Según se aprecia en el video, el ex futbolista del Liverpool respondió a la provocación del conductor con un escupitajo que, debido al viento, salió dirigido hacia la cara de la niña de 14 años, que estaba sentada en el asiento del copiloto.

Ex-England footballer Jamie Carragher has been filmed spitting at a family's car. Read the full story > https://t.co/rQCWf00D8t pic.twitter.com/q3Hftr9fFX