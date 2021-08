¿"Super Zapatillas'' son responsables de los nuevos récords de velocistas en Tokio?

El noruego Karsten Warholm no podía creer lo que estaba pasando, no sólo se estaba convirtiendo en el campeón indiscutible de los 400 metros con vallas en Tokio 2020, sino que había roto el récord mundial imponiendo 45.94 segundos tras romper su propia marca que impuso tan sólo un mes atrás en Oslo con 46.70.

Sin embargo la verdadera sorpresa fue que el tiempo que dejó el estadounidense Kevin Young en Barcelona 1992 con 46.78 era impensable que se rompiera luego de tres décadas y con tanta facilidad por los tres mejores tiempos del mundo en esta justa veraniega.

Y el segundo lugar Ray Benjamin tampoco se quedó debajo de su compatriota, sino que registró 46.17. Ante ello cabe la pregunta ¿es el entrenamiento, los atletas o un nuevo elemento: Las zapatillas "Super Spike" de Nike?

Especialmente en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se han roto varios récords y no por centésimas de segundo, sino por segundos notables, por lo que se ha especulado que el motivo tiene que ver con la construcción de estas zapatillas que incluyen una placa de carbono en las mediasuelas otorgando mayor flexibilidad, agarre y menos tiempo de recuperación de estabilidad.

"Correr con zapatillas con carbono es lo más parecido a tener un resorte en los pies", dijo el podólogo deportivo especializado en biomecánica Albert Casas.

Cuando Usain Bolt se convirtió en el referente velocista de todos los tiempos esta tecnología era inaceptable por el órgano mundial de atletismo ahora llamado World Athletics, "Es extraño e injusto para muchos atletas porque en el pasado los fabricantes lo intentaron y el organismo rector dijo 'No, no se puede'", lamentó Bolt.

Y es que de haberse permitido esta tecnología entonces, Usain aseguró para The Guardian que incluso hubiera completado 100 metros por debajo de 9.5 segundos sin temor a equivocarse.

Ahora el World Athletics dio visto bueno a que las zapatillas tengan una placa de fibra de carbono en su mediasuela siempre y cuando no superen más de 40 milímetros de grosor.

"La placa de fibra de carbono ayuda a la espuma que lleva toda la zapatilla a comprimirse y expandirse más rápidamente. De esta forma cualquier corredor verá cómo se incrementa la reactividad cerca de un 80%, esto es el nivel más alto jamás registrado en unas zapatillas de running", aseguró Casas.

No obstante Warlhom no utilizaba esta tecnología en sus zapatillas, sino una desarrollada por él en conjunto con Puma, pues asegura que llevar resortes en los pies es deshonesto a pesar de que aceptó que sí usa una placa de carbono sólo que mucho más fina para mantenerse en un nivel en el que pueda haber resultados comparables respecto al resto de sus compañeros.

"Si pones un trampolín allí creo que es una m***da, creo que le quita credibilidad a nuestro deporte. No veo por qué deberías poner algo debajo de un zapato de carrera", dijo a AFP el atleta.

Asimismo el segundo lugar, Rai Benjamin defendió haber utilizado la tecnología de Nike asegurando que con o sin ella su rendimiento sería el mismo. "Usaré zapatos diferentes y seguiré corriendo rápido. Realmente no importa, con toda honestidad. Quiero decir, hay algo de eficiencia en el zapato , no me malinterpreten, y es bueno tener una buena pista, pero nadie en la historia saldrá y hará lo que acabamos de hacer", enfatizó el velocista.

El tercer lugar no se quedó atrás, Alison dos Santos también superó el tiempo de Kevin Young con 46.72 segundos por lo que se ha dado pie a más especulaciones.

Lo cierto es que de acuerdo con estudios realizados por expertos, la fibra de carbono mejora la estabilización del tobillo permitiendo que la fuerza de rotación del pie sea mínima y así la carga de trabajo baje para otorgar más rendimiento a través de menos gasto energético y menor fatiga muscular para mantener cierto ritmo y rapidez durante sus carreras.

