Super Bowl EN VIVO: Kansas City Chiefs vs Tampa Bay Buccaneers

Kansas City Chiefs y Tampa Bay Buccaneers se enfrentan en el Super Bowl LV. El Raymond James Stadium será testigo de uno de los duelos entre quarterbacks más importantes en la historia de la NFL: la leyenda Tom Brady y quien busca seguir con su legado, Patrick Mahomes.

Tom Brady disputa su décimo Super Bowl en busca de su séptimo anillo. TB12 podría convertirse en el único mariscal de campo en ganar el trofeo Vince Lombardi en tres décadas diferentes.

Por su parte, Patrick Mahomes quiere convertirse en el quarterback más joven con 25 años en conquistar dos Super Bowl de forma consecutiva.

En Acción LSR te dejamos EN VIVO el duelo entre Chiefs y Buccaneers por el Super Bowl LV

4Q ¡Otra vez capturaron a Mahomes! ! Las opciones se agotan para Kansas City

¡Tres puntos más para Tampa Bay! Buccaneers aumenta la ventaja en el #SuperBowl con un gol de campo de 52 yardas de Ryan Succop. Chiefs 9-31 Buccaneers



3Q ¡INTERCEPCIÓN! Mahomes es interceptado por Antoine Winfield

3Q ¡TOUCHDOWN DE BUCCANEERS! Tremenda escapada de 27 yardas de Leonard Fournette y Tampa Bay alarga la ventaja liderados por Tom Brady. Chiefs 9-28 Buccaneers ¡Touchdown! Leonard Fournette se escapó y aumenta la ventaja ????



3Q ¡FOURNETTE LO TIENE! El corredor de Bucaneros consigue el primero y diez tras un acarreo de 4 yardas.

Los Chiefs descuentan con un gol de campo y el juego se pone 9-21

¡Arrancó la segunda mitad del Super Bowl LV!

¡Así fue el show de Medio Tiempo de The Weeknd!

¡Ya inició el Medio Tiempo de The Weeknd en el Super Bowl LV!

¡Ya inició el Medio Tiempo de #TheWeeknd en el #SuperBowl !

¡Ya viene el Medio Tiempo del #SuperBowl con The Weeknd! ??????

¡Ya viene el Medio Tiempo del #SuperBowl con The Weeknd!

¡Se termina la primera mitad del #SuperBowl !

Los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady se llevan la ventaja al descanso 21-6 sobre los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes

EN VIVO https://t.co/TxDvfznCMm pic.twitter.com/dbVJGELEly — AcciónLSR (@Accion_LSR) February 8, 2021

¡TOUCHDOWN DE TAMPA BAY! Tom Brady encuentra a Antonio Brown y amplia la ventaja 15 puntos sobre Kansas City en el Super Bowl. Chiefs 6-21



2Q ¡GOL DE CAMPO PARA CHIEFS! Butker con una patada de 34 yardas acorta la distancia en el Super Bowl

2Q ¡TOUCHDOOOOOWN! Tom Brady encuentra a Gronkowski y Buccaneers amplia la ventaja en el Super Bowl

2Q La penalización hace olvidar el primer balón devuelto del juego; la intercepción a Brady

2Q Gran trabajo de la defensiva de los Chiefs y detienen en la yarda 1 a Brady y compañía

2Q ¡Brady conecta en gran jugada con Mike Evans y los Buccaneers amenazan con poner puntos de nueva cuenta!

1Q ¡TOUCHDOOOOOWN! Tom Brady conecta con Rob Gronkowski y Buccaneers ya está ganando en el Super Bowl LV

1Q ¡Gol de campo para Chiefs! Butcker conecta su intento de 49 yardas y Kansas City pegan primero en la recta final del primer cuarto del Super Bowl

1Q ¡Captura a Brady! Frank Clark captura a TB12 y los Bucaneros despejan

1Q ¡Nada para nadie! Primeras series ofensivas de ambos equipos y cero puntos.

1Q Patrick Mahomes estuvo cerca de ser capturado y nada para Chiefs

Mahomes a nada de ser capturado

1Q Mahomes intenta por tierra

1Q Brady conecta su primer pase con Chris Godwin

¡Arranca el Super Bowl LV! Kansas City Chiefs vs Tampa Bay Buccaneers por el trofeo Vince Lombardi

¡Todo listo para el volado!

Ahora suena el The Star-Spangled Banner, el himno nacional de los Estados Unidos en la voz de Eric Church y Jazmine Sullivan

Joe Biden, Presidente de Estados Unidos, manda un mensaje y pide un minuto de silencio para las vidas perdidas en esta pandemia

¡TAMPA BAY BUCCANEERS AL CAMPO DEL RAYMOND JAMES STADIUM!

UN DÍA MÁS EN LA OFICINA



¡KANSAS CITY CHIEFS AL TERRENO DE JUEGO!

Los datos y números de Patrick Mahomes para el duelo por el Vince Lombardi

Los números de Tom Brady para el Super Bowl LV

¡Buccaneers al campo del Raymond James!

Sarah Thomas hará historia como la primera mujer en oficiar un Super Bowl

¡Sarah Thomas HISTÓRICA!

Los Chiefs ya están en el campo a unos minutos del arranque del Super Bowl

Así lucen las gradas en el Raymond James Stadium

Patrick Mahomes alistándose

El vestidor de Tampa Bay rumbo al Super Bowl

