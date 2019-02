Suicidio, el lado trágico del juego

DANIELA MUÑOZ 09/02/2019 06:44 p.m.

A veces la fama y el éxito en el deporte no lo son todo para las figuras mundiales. Las estrellas del deporte no están exentas a la soledad, el estrés y la depresión, aunque ante los reflectores no lo parezca.

A pesar de los campeonatos y medallas, algunas estrellas de las canchas y pistas decidieron terminar con su vida debido a diversas situaciones que van desde la culpa hasta lesiones.

El suicidio es un problema de salud grave. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 800 mil personas alrededor del mundo pierden la vida de esta manera cada año. Aunque se cree que la mayoría de los suicidas padecen de trastornos mentales, los expertos afirman que todos podrían llegar a esta situación, especialmente al atravesar momentos de crisis.

En Acción LSR haremos un recuento de las historias más trágicas de los deportistas que decidieron terminar con su vida por diferentes problemas.

Los momentos más trágicos en la historia del futbol

Robert Enke

Uno de los casos que más sacudió al futbol fue la historia del portero alemán Robert Enke. Luego de su debut en las canchas en 1995, Enke se convirtió en uno de los mejores porteros. Luego de pasar por varios clubes, firmó un contrato de tres años con el Barcelona en 2002, para luego regresar a Alemania y jugar con la camiseta del Hannover. Su aparición final en la portería fue el 8 d enoviembre de 2009, dos días antes de su muerte.

Enke se quitó la vida al colarse frente a un tren. Aunque la policía no reveló los detalles de su nota suicida escrita por el atleta, su viuda dijo que Enke sufría de depresión desde la muerte de su hija Lara en 2006.

Aaron Hernández

El último caso que sacudió al deporte fue la historia de la ex estrella de la NFL, Aaron Hernández, que se suicidó en 2017. El ex jugador de futbol americano se quitó la vida al ahorcarse con una sábana atada a la ventana de su celda de una prisión de máxima seguridad en Massachusetts, donde cumplía una sentencia a cadena perpetua por el asesinato en 2013 de Odin Lloyd, un jugador semiprofesional de futbol americano que salía con la hermana de su prometida.

Shane Dronett

Otra estrella de la NFL que también se quitó la vida. A los 28 años Shane Dronett, que aparentemente padecía encefalopatía crónica traumática, condición provocada por los golpes a los que se sometía en los partidos, se suicidó. La familia del jugador describió el comportamiento errático de Dronett previo a su muerte. Su esposa dijo que el jugador se levantaba a medianoche y les gritaba a todos que salieran de la casa porque creía que alguien la iba a hacer estallar.

Dimitri De Fauw

Este ciclista belga decidió suicidarse luego de un suceso que le dejó un cargo de conciencia insoportable. Durante una competencia, chocó con el español Isaac Gálvez, quien falleció horas más tarde a causa de las fracturas ocasionadas por la caída. De Fauw entró emocionalmente en la ruina al ver su nombre vinculado constantemente con la muerte de su colega. El belga no pudo soportar la muerte del ciclista español y, con 28 años, se suicidó el 6 de noviembre de 2009. Fue encontrado en su casa muerte, sin ningún síntoma evidente de violencia.

Edwin Valero

El boxeador venezolano tenía un récord invicto de 27 peleas y era conocido por su estilo agresivo. Incluso se convirtió en el único campeón, en los 30 años de historia del Consejo Mundial de Boxeo, en ganar cada combate de su carrera por nocaut. Pero todo se vino abajo el 18 de abril de 2010, cuando Valero fue acusado y arrestado por matar a su esposa. Al día siguiente, lo encontraron ahorcado en su celda.

Najai "Nitro" Turpin

El boxeador nacido en Philadelphia se volvió famoso después de su participación en el reality show The Contender, que buscaba a la próxima estrella del cuadrilátero. Desgraciadamente, Turpin fue eliminado y debido a su contrato con el programa, no pudo participar en ninguna pelea desde el momento de su expulsión hasta la final del programa. Ante esta situación, Turpin se suicidó el 14 de febrero de 2005, cuando estaba en un auto con su novia y su hija de dos años.

Justin Fashanu

Uno de los primeros futbolistas en desvelar públicamente su condición sexual. Justin Fashanu fue una leyenda en el Nottingham Forst ganador de dos Copas de Europa y el primer jugador negro en firmar un contrato por un millón de libras. No obstante, su historia se convirtió en un drama. Se proclamó abiertamente homosexual en 1990. A partir de ese momento pasó por 13 equipos en 7 años. Sumido en una depresión, en 1998 se quitó la vida tras recibir una denuncia por abusos sexuales a una menor.

Chris Benoit

En 2007, el luchador Chris Benoit impactó a sus amigos y familiares al asesinar a su esposa (también luchadora profesional) y a su hijo de 7 años antes de suicidarse. A los 40 añosm Benoit era aclamado por muchos fanáticos de la lucha. Luego de cancelar su aparición en varios combates de alto nivel, la policía inspeccionó la casa de Benoit y encontró los cadáveres. Se rumoraba que el atleta padecía una lesión cerebral y que luchaba contra el alcoholismo y el consumo de esteroides, pero estas versiones no han sido confirmadas.

Kökichi Tsuburaya

En 1964 Japón fue elegido como sede de los Juegos Olímpicos, pese a las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. La responsabilidad de demostrar la gran capacidad deportiva cayó sobre el maratonista Kökichi Tsuburaya. En su primera competencia olímpica, el atleta japonés logró el sexto lugar. En el maratón, Kökichi fue rebasado al último minuto y quedó en tercer lugar. Desconsolado abandonó la pista.

Kokichi creía que había deshonrado a su país y se propuso llenarlos de orgullo triunfando en los Juegos Olímpicos de México 1968, pero la presión fue demasiada. Una mañana el maratonista no se presentó al desayuno de sus compañeros por lo que subieron a su cuarto para buscarlo y lo encontraron junto a una nota suicida: "Estoy demasiado cansado para correr más".

Mirko Saric

Era un futbolista argentino que jugaba como mediocampista en San Lorenzo de Almargo, uno de los clubes más grandes de la primera división de Argentina. Se ahorcó con una sábana el 4 de abril del 2000, a los 21 años en su casa. El suicidio habría sido producto de una fuerte depresión por una lesión en los ligamentos que lo mantenían alejado de las canchas.

Dave Clement

Dave Clement. En marzo de 1982, el futbolista inglés del Queens Park Rangers se suicidó con la ingesta de un veneno para plantas. Lo que lo llevó a optar por la muerte fue la profunda crisis depresiva por la que atravesaba, la cual se vio incrementada cuando sufrió una fractura en la pierna que le impidió seguir jugando al fútbol.

Novak Boskovic

Este 2019 Serbia y el mundo del handball se sacudieron con el suicidio de una figura, Novak Boskovic. El seleccionado se quitó la vida con un disparo en la cabeza en su casa familiar ne la ciudad de Crvenka, al norte de serbia.

Boskovic poseía un arma legal y aún no se esclarecen los motivos del suicidio.

