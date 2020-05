Sólo con venta de tenis, Michael Jordan gana más que Messi o Tom Brady

Antes de que Michael Jordan fuera considerado el mejor basquetbolista de la historia de la NBA, pocos apostaban por él, incluso marcas como Adidas y Converse no quisieron patrocinarlo; fue Nike quien decidió hacer y hoy la venta de su calzado representa una fortuna para el exjugador de los Chicago Bulls, así lo cuenta el documental The Last Dance.

Jordan percibió 145 millones de dólares en 2019, según la revista Forbes, lo que lo convierte en el deportista retirado que más gana al año incluso por encima de estrellas como Lionel Messi, Neymar, Tom Brady, Rafael Nadal y Kevin Durant.

De acuerdo a Medio Tiempo, Nike tiene como principal fuente de ingreso los Air Jordan, pues cada año se venden 780 millones de pares.

La anécdota contada en The Last Dance cuenta que Jordan no quería a Nike, empresa que quería dar el salto del atletismo a otros mercados, y el entonces novato de los Chicago Bulls era su perfecta oportunidad para hacerlo.

El histórico 23 quería firmar con Adidas, sin embargo, dicha marcha nunca se decidió a realizar una oferta, por lo que tuvo que aceptar a Nike.

¿Qué incluía el contrato de Nike?

La marca de la palomita ofreció dos autos, 500 mil dólares por cinco años y calzado especial para él, pero solo si cumplía las siguientes condiciones.

-Mantener promedio de 20 puntos por juego

-Ganar el premio al ´Novato del Año´

-Jugar en el partido de Las Estrellas de la NBA

Jordan se convirtió en el primer atleta de color en ser la imagen de una marca como Nike. Los Air Jordan salieron al mercado en abril de 1985 generando 70 millones de dólares de ganancia en un solo mes. Actualmente existen más de 34 modelos.