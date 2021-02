Sin el veto, Hijo de Octagón podría haber ganado Exatlón

Luego de la controversia que ha generado la salida repentina del luchador ‘Hijo de Octagón’ del programa ‘Exatlón’, el atleta y sus seguidores afirman que podría haber estado en la final si no hubiera existido un veto por parte de los organizadores, TV Azteca.

Aunque el deportista reconoció que una lesión terminó por mermar mucho su rendimiento, para sus seguidores el miedo de la televisora a tener que enfrentar una posible demanda de la empresa de luchas ‘AAA’, por cuestión de uso de derechos del nombre del personaje, fue lo que en realidad marginó al deportista de la lucha directa por el título.

Pese a que el Hijo de Octagón tuvo una discreta aparición en el Exatlón durante las últimas apariciones en el programa por una lesión que le impidió dejar de dar todo de sí, el luchador aseguró que el proyecto le obsequió un emotivo mensaje en su vida por lo que ahora puede declararlo como un antes y después.

“Es una experiencia que no voy a olvidar nunca: pasé frío, pasé hambre, pasé sueño. Se sufre y mucho. Yo creo que mucha gente pensaba que detrás de cámara nos daban de comer y no es cierto”, afirma el enmascarado.

La competencia fue dura y existieron molestias tanto físicas como mentales, por lo que la forma de poder eliminar dicha cuestión tenía que ser de manera inteligente, ya que el hijo de la leyenda aseveró que el ex boxeador mexicano, Jorge “Travierso” Arce, fue de las personas que más se quejaron durante el tiempo de estancia, pues al volverse su amigo las pláticas se hicieron presentes.

Para Octagón Jr. el lesionarse fue de las cosas que más le perjudicaron, pues al ser parte de un reto que él mismo se puso, consideró que al no haberse lacerado en la competición, habría llegado a la final.

Me siento muy orgulloso, salí por la puerta grande. Me voy bien, tranquilo, porque represente a la lucha libre mexicana en general y la puse en lo más alto. También quería que conocieran al Hijo de Octagón por lo que es, no solamente por el personaje, sino a nivel personal y siento que me gané muchísima gente”, afirmó.

Sin embargo para sus seguidores la salida del deportista de la competencia se dio por cuestiones ajenas a él.

Un valiente ha llegado, esto a pesar de que seguramente lo demanden, justo como lo mencionaron: la verdad no peca, pero incomoda. TV Azteca está perdiendo credibilidad”, “Habla ‘Hijo de Octagón‘, no te detengas de la cochinada que fue Exatlón. Tu eres famoso y eres un gran campeón”, señala uno de los mensajes publicados en la cuenta de Twitter del luchador.

Tras el final del programa, en el que ni siquiera su nombre fue mencionado, mucho menos se presentó algún instante de su participación, ‘Hijo de Octagón’ planea una reunión con sus seguidores, en donde asegura comentará lo ocurrido durante su salida de la competencia.

jla