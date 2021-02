Sin dinero y durmiendo en la calle: la historia del "Tuca" en México

Ricardo Ferretti descendió con el Atlas en la temporada 1977-78 y contaba únicamente con 350 dólares, pero requería 500 para comprar un boleto que lo regresara a Brasil y no volviera a México. Tras salir de los zorros, no consiguió reacomodo en los 18 clubes de Primera División del futbol mexicano.

Su representante intentó colocarlo en algún equipo, pero consideraba que era momento de finalizar su expedición en tierras aztecas y regresar a Río de Janeiro. Nadie lo ayudó y durmió enfrente a la embajada de Brasil ubicada en Avenida Reforma número 455.

Eliminaron al campeón de la Champions Asiática. Se cargaron al campeón de la Libertadores. Y disputaron la final ante el campeón de la UEFA Champions League. Tigres protagonizó la mejor actuación de un club mexicano y de la CONCACAF en el Mundial de Clubes.



?? @TigresOficial pic.twitter.com/LFKTjCdXnC — Invictos (@InvictosSomos) February 11, 2021

"Luego de una temporada, la directiva del Atlas me dijo: ´Sabes qué, Tuca, nadie te quiso´", aseguro Ferretti a la revista Soccermanía a finales de 2007. "Me quedé dormido dos noches en unas bancas frente a la embajada brasileña. Gracias a Dios no hizo frío ni llovió. Si me hubieras dado para el pasaje de regreso a Brasil, no habría cumplido tantos años en México", agregó.

En Guadalajara le surgió una propuesta que se decidió en tomar. Mario Tinajero lo invitó a participar en la Liga de los Animales y comenzó a viajar por Jalisco y comenzó a ganar un poco de dinero, además de mantenerse en forma pues su plan era continuar en el balompié profesional.

"Después de los partidos venía lo mejor: cerveza, tequila y carnitas", mencionó de broma, ya que fueron seis meses los que jugó de esta forma. Posteriormente, Miguel Mejía Barón lo contactó para que llegara a Pumas. Guillermo Aguilar Álvarez le dio el visto bueno e inició los trámite para cerrar el fichaje, pues era un jugador "bueno, bonito y barato".

Más de 40 años después, Ricardo Ferretti es el entrenador con más títulos en el futbol mexicano, pues suma siete junto con su admirado Nacho Trelles. El Tuca es uno de los técnicos más importantes dentro del balompié nacional y se mantiene aquí gracias a que nadie le prestó 150 dólares para regresarse a Brasil.