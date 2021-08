Siempre sí vale; Guevara festeja bronce de Selección Olímpica tras demérito en 2012

Ana Gabriela Guevara, actual titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y del Deporte (Conade) reviró ante sus declaraciones emitidas en 2015 para la Selección Olímpica de 2012 y festejó este viernes la llegada de la cuarta medalla de bronce que la Selección Nacional de Fútbol consiguió luego de vencer al equipo japonés 3 a 1.

En redes sociales la exvelocista y medallista olímpica en Atenas 2004 compartió el resultado que le otorgaba la gloria al equipo de fútbol varonil, una de las últimas oportunidades para que la delegación mexicana se subiera al podio.

Con goles de Sebastián Córdova, Johan Vásquez y Alexis Vega el "Tri" salió triunfal por segunda ocasión en unos Juegos Olímpicos, la primera fue en el estado de Wembley contra Brasil a quien le arrebató la medalla de oro con el marcador 2 a 1.

Años atrás para Guevara el balompié significaba mero negocio y no un deporte, por lo tanto no debía acaparar los reflectores del público mexicano en comparación con otras disciplinas.

Para la exsenadora, la medalla futbolística del 2012 llegó por mera suerte luego de que los rivales más duros fueran cayendo uno a uno dejándole cancha libre a México pues Brasil se mostró "endeble" en la prueba final.

"Se acomodan las cosas, se va España, se va Argentina, se cae Nigeria, se cae Gran Bretaña, todos los países que pensaba que podrían haber peleado por las medallas y llega un Brasil muy endeble, las cosas se acomodan y finalmente se logran", declaró a ESPN hace unos años.





"Nunca digas que de es agua no has de beber"

Sin embargo tras su elevado pronóstico de que los deportistas trajeran a casa 10 medallas olímpicas bajo su mandato en la Conade, esta medalla le sabe a oro luego de que ya no quedaba esperanza para que México sumara otra presea al medallero.

"A los futbolistas les ponen todo y es diferente, a mí no me satisface, digo, es una medalla de oro que no tengo, pero México, si verdaderamente hubiera esa contundencia, tuviera esa fuerza, pues empiezas ganando desde el primer partido y México brincó la tablita de chanfle, no fue contundente", dijo Guevara en entrevista con ESPN.

Desde otra perspectiva, los 11 de Jaime Lozano se festejan tanto como Alejandra Valencia, Luis Álvarez, Gabriela Agundez, Alejandra Orozco y Aremi Fuentes.

"Una medalla es lo que veníamos a buscar, estoy agradecido con todos los jugadores y con todos los clubes de México, obviamente con Yon de Luisa, Gerardo Torrado y Nacho Hierro por la confianza que han tenido en mí y en mi cuerpo técnico", manifestó Lozano al finalizar el encuentro.

