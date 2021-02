Siboldi responde a polémico comentario del Piojo contra Cruz Azul

Ante los festejos del 104 aniversario del Club América, Miguel Herrera mencionó a Cruz Azul en una entrevista para TUDN. El técnico azulcrema aseguró que mientras las Águilas jueguen, la máquina no podrá levantar su ansioso título de Liga MX.

“Mientras estemos aquí, no vamos a dejar que Cruz Azul sea campeón”, aseguró Herrera.

Robert Dante Siboldi, técnico cementero, le respondió al Piojo en conferencia de prensa. El uruguayo aseguró que no le gusta generar polémica y que no le gusta suponer, pero que respeta todos los comentarios.

“Es muy respetable las opiniones que puedan dar las demás personas; yo no estoy de acuerdo porque mi perfil nunca ha sido buscar pleitos, por decirlo de alguna forma, ni de calentar partidos o clásicos; trabajamos en el día a día con humildad. Que puedan decir lo que digan, es respetable. En el caso del Piojo, en parte tiene razón, porque en lo que ha estado no hemos podido salir campeón; lo otro, de que mientras él esté que no saldremos campeones, es suponer y a mi no me gusta suponer”, aseguró.

Asimismo, Siboldi entró en polémicas con Miguel Herrera previo al Clásico Joven de esta temporada pero ambos estrategas mostraron cordialidad el día del encuentro.

(Por: Mariana Aguilar)