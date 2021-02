"Si por mí fuera, seguiría drogándome": JC Chávez sobre sus adicciones

Una de las peleas más duras que enfrentó el histórico boxeador mexicano, Julio César Chávez, no fue arriba del ring, fue contra las adicciones. El mejor pugilista que ha dado nuestro país volvió a abrir ese dolorosa capitulo en su vida, y aseguró que no hubiera podido salir sin la ayuda de su familia, pues de lo contrario, seguiría inmerso en el mundo de las drogas.

“Fue un infierno para mí, fue algo muy difícil para mí, fue algo muy triste, muy difícil para mi familia. Hice sufrir a muchísima gente, lastimé a muchísima gente, sentí que me moría, Fue un proceso largo, un proceso muy complicado y muy difícil porque si por mí fuera, yo seguiría drogándome todavía, pero afortunadamente gracias a Dios, gracias a esa perseverancia de mi señora Myriam (Escobar) quien tuvo el valor de meterme a una clínica sin mi consentimiento y también de mi hijo Julio, pues pude salir adelante”, aseguró Chávez a Mauricio Sulaimán, por medio de la WBC University.

“Nadie daba un peso por mí, nadie creía que podía rehabilitarme, nadie creía que pudiera salir de esta malita enfermedad, porque es una enfermedad que no solamente arrastra deportistas, arrastra a toda clase social. Todos estamos expuestos a caer en esta maldita adicción que es el alcohol y la droga”, señaló.

Chávez también explicó que durante su adicción vivió momentos muy complicados, al grado de que llegó a estar a punto de quitarse la vida y a perjudicar a otras personas.

“Batallé mucho, fueron muchos años drogándome día y noche donde estuve a punto de quitarme la vida, estuve a punto de quitarle la vida a mi hermano, estuve a punto de quitarle la vida a unos amigos. Fue un infierno para mí, la verdad; me estaba quedando en la calle, ya no tenía amigos”, remató.

El expugilista también señaló que aunque cometió errores y prácticamente perdió todo, no entiende cómo pudo mantener el cariño de la gente.

“Todo casi lo perdí, lo que nunca he perdido es el cariño y afecto de la gente, algo que no se compra, es increíble que pasan los años y la gente me quiere más y más, no entiendo”.

El César se dijo feliz de ayudar a quienes tienen problemas de adicción en sus clínicas, y calificó al boxeo como “una forma de sobrevivir, de alejarte de las drogas y alcohol, es una forma de vivir también”.