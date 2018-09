Shaquille O´Neal le pide matrimonio a la exnovia de Chicharito Hernández en plena entrevista (VIDEO)

El legendario exbasquetbolista, Shaquille O´Neal, estaba siendo entrevistado por la periodista Lucía Villalón, exnovia del futbolista mexicano Javier ´Chicharito´ Hernández, cuando decidió pedirle matrimonio.

Villalón, periodista de Univisión, conocida también por su larga relación de noviazgo con Chicharito, se sorprendió al entrevistar al mítico ex jugador de la NBA. Shaq comenzó a hablar de su vida y aprovechó para hacer la gran propuesta.

¿Qué está pasando con 'Chicharito' Hernández y por qué no juega con el West Ham?

"Mi vida es buena y quiero casarme con una de mis analistas favoritas de Univisión. Ella sabe quien es. Tiene 30 años y no tiene ni novio ni hijos", dijo el ex jugador de Los Angeles Lakers en su diálogo con la periodista española.

"Te amo. ¿Te casarías conmigo?", lanzó O'Neal, que dejó atónita a Villalón. Como si fuera poco, él sacó un increíble anillo y, al ver que era un poco grande, se ofreció a hacerlo más pequeño para ella.

El gran día en que Shaquille O´Neal me pidió matrimonio!!!! ?????? @shaq of course I say yes!!!????????????@UnivisionSports @raulguzman @DiegoBalado @GOLAZODEPABLO pic.twitter.com/Y9RMQEPP7N